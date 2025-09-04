Oficial, Florentino Pérez corta 2 cabezas en el Real Madrid: Xabi Alonso lo ha pedido

El Real Madrid quiere volver a conquistar la Champions League y, para conseguirlo, Florentino Pérez está trazando un plan realmente ambicioso. Su primer paso ha sido agitar el árbol y cambiar a Carlo Ancelotti por Xabi Alonso. Una modificación que, de momento, está funcionando de maravilla.

El tolosarra ha llegado al Bernabéu con nuevas ideas, métodos y planteamientos que están generando mucha ilusión entre los aficionados. Sin embargo, Florentino Pérez quiere más y, pese a que el mercado de fichajes ya ha cerrado, el presidente ya trabaja en la temporada 2026/2027.

La idea de Florentino Pérez era ejecutar algunos fichajes más este verano, pero el overbooking en ciertas zonas lo impidió. La defensa, por ejemplo, ha sido la línea más complicada de reforzar, porque las salidas necesarias no llegaron a producirse. Con Trent, Huijsen y Carreras como fijos, el último hueco debe repartirse entre Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba y Asencio, y Florentino ha tomado la decisión de dejar salir a dos de ellos.

Antonio Rüdiger y David Alaba dejarán su sitio al fichaje más deseado

Florentino Pérez ya ha marcado el camino: Antonio Rüdiger y David Alaba son los grandes candidatos a salir el próximo verano. Ambos terminan contrato en 2026, y siguiendo la política del club con los jugadores mayores de 30 años, las renovaciones se negocian año a año. Esa situación facilita que puedan ser los sacrificados para hacer sitio al fichaje que ha pedido Xabi Alonso.

Aunque Antonio Rüdiger y David Alaba han sido importantes en distintos momentos, Florentino Pérez cree que ha llegado el momento de rejuvenecer la defensa. Así, alemán y austriaco dejarán el club blanco el próximo verano. En su lugar llegará un central del Liverpool que gusta mucho a Xabi Alonso.

Ibrahima Konaté, el gran objetivo del Real Madrid

En este contexto aparece el nombre de Ibrahima Konaté, el central francés del Liverpool que termina contrato en 2026. Florentino Pérez lleva meses trabajando en su fichaje y lo considera una prioridad absoluta para dar un salto cualitativo en la zaga. Por su parte, el jugador ha rechazado varias ofertas de renovación y estaría encantado de llegar como agente libre al Bernabéu.

Eso sí, para que su llegada sea posible, el Real Madrid deberá liberar espacio en el eje de la defensa. Antonio Rüdiger y David Alaba tendrán que irse. Konaté es considerado el jugador perfecto para acompañar a Dean Huijsen, que se ha consolidado como indiscutible en el arranque de la temporada.

Florentino Pérez da el visto bueno al fichaje de Ibrahima Konaté

El Real Madrid no quiere esperar a última hora. La dirección deportiva es consciente de que si esperan demasiado otros grandes de Europa podrían adelantarse. Por lo tanto, la idea de Florentino Pérez pasa por dejar atado el acuerdo durante los primeros días de enero.

Así, salvo sorpresa, el próximo verano traerá cambios drásticos en el eje central. Florentino Pérez ya lo ha decidido: Rüdiger y Alaba dirán adiós, e Ibrahima Konaté aterrizará para reforzar una defensa llamada a liderar la nueva era de Xabi Alonso.