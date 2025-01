Oficial, Ferran Torres ya tiene nuevo equipo si sale del Barça: 'La oferta es del...'

Ferran Torres no lo ha tenido fácil desde que llegó al Barça en 2022 y se le ha puesto en duda desde el primer momento. Fue un fichaje muy costoso y tanto los aficionados como la directiva esperaban un rendimiento acorde a la inversión. Por desgracia para los culés, no ha sido así y no ha tenido un rol protagonista prácticamente en ningún momento.

El Barça no está pasando por un buen momento económico y no puede permitirse ningún error a la hora de invertir. De hecho, Vitor Roque ya fue una decisión poco acertada y se ha visto con el tiempo. Ahora, el futuro de Ferran Torres es cada vez más incierto y uno de los más grandes de Europa quiere firmarlo.

El futuro de Ferran Torres

Ferran Torres tiene contrato hasta 2027 y ha afirmado en varias ocasiones que no quiere irse bajo ningún concepto. Lleva años sin ser titular de forma regular, pero parece que no es suficiente para irse. Parte de la afición se muestra frustrada cada vez que sale al terreno de juego y ha sido objeto de críticas.

El mismo Ferran Torres aseguró que había pasado por una época muy mala y que había entrado en un bucle de pesimismo muy complejo. Con mucho trabajo y un gran cambio de mentalidad, el extremo logró salir adelante. La temporada pasada, el '7' acabó la temporada siendo el segundo máximo anotador del Barça empatado con Fermín López.

A día de hoy, Ferran Torres no cuenta con la total confianza de Flick y las altas esferas quieren incorporar a alguien para darle rotación a Raphinha, que lo juega todo. Pero para que pueda llegar alguien, está claro que algún culé tiene que salir, ya que la economía no permite una incorporación sin una salida. Aunque el '7' ha dicho que no se marchará, el AC Milan está interesado en él y todo podría pasar.

El AC Milan va a por Ferran Torres

Ferran Torres está saliendo para sustituir a Lewandowski de vez en cuando, pero no es lo ideal. Teniendo en cuenta que es extremo y en esa posición no tiene cabida, lo mejor sería la salida. El AC Milan, en principio, tiene como prioridad a Joao Félix, pero este no saldrá del Chelsea.

Por lo tanto, es tan solo cuestión de tiempo que los italianos toquen la puerta del Barça. Durante los próximos meses sabremos si esto va en serio o se queda solo en un deseo. De lo que no hay ninguna duda es del interés del AC Milan en Ferran Torres, ahora tocará ver en qué se concreta.