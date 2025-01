Oficial, Ferran Torres ja té preu i equip: adeu Barça, no hi ha marxa enrere

L'eufòria de la victòria a la Supercopa davant el Madrid no ha frenat la feina de Deco, qui continua gestionant les sortides dels menys habituals. El lusità té molta feina i ha de donar-se pressa, ja que ja som a mitjans de gener i el mercat de fitxatges tanca el 3 de febrer. En aquest temps ha de prendre decisions amb Ansu, Christensen o Araújo, però una de les més importants té a veure amb Ferran Torres.

El director esportiu del Barça ja ha plantejat al tècnic alemany la possibilitat de desprendre's de l'atacant valencià. Una proposta que Hansi Flick hauria acceptat sense reserves. Ferran Torres té peu i mig fora, i fins i tot ja té preu i destí clar de cara a la pròxima temporada.

Ferran Torres ja té preu per sortir del Barça

Ferran Torres no ha aconseguit consolidar-se en l'onze inicial del Barça des de la seva arribada. Malgrat la seva qualitat, la competència en l'atac i la seva irregularitat han limitat el seu protagonisme. Per això, Deco considera que la seva sortida és una oportunitat per alleugerir la massa salarial i generar ingressos que permetin afrontar nous fitxatges.

En concret, la direcció esportiva ha taxat Ferran Torres en 25 milions. Quantitat que ajudaria enormement a l'economia del Barça i que pot atreure diversos compradors, ja que la xifra no és desorbitada. L'únic detall que falta per concretar és la data de la seva sortida, ja que Laporta i Deco estan valorant si deixar-lo marxar ara o esperar a l'estiu.

Flick ha donat el vistiplau a l'operació plantejada per Deco, entenent que alliberar Ferran Torres no afectarà l'equilibri del vestidor. Amb altres opcions ofensives consolidades com Lamine Yamal, Dani Olmo i Lewandowski, el tècnic alemany confia que la plantilla pugui cobrir sense problemes la sortida de l'extrem valencià.

Ferran Torres es despedeix, ja sap on jugarà la pròxima temporada

En aquest sentit, la Premier League sembla el destí més factible per a Ferran Torres. Newcastle, Aston Villa i Bournemouth ja han preguntat per la seva situació, així que només és qüestió de temps que presentin les seves ofertes. De fet, les garses ja van oferir 15 milions a l'estiu pels seus serveis, però finalment l'operació no es va concretar.

Sigui com sigui, la venda de Ferran Torres sembla evident. Les pròximes setmanes seran clau per tancar aquest capítol i continuar construint una plantilla competitiva. Amb un preu de sortida de 25 milions i diversos interessats, no hauria de ser difícil per a Ferran trobar una nova aventura.