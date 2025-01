Adeu a Ferran Torres, Deco assenyala els seus 2 favorits: Nou extrem per al Barça

El Barça afronta una situació financera delicada que complica el seu dia a dia. Els problemes econòmics han generat dificultats per inscriure alguns jugadors, posant en evidència la necessitat d'equilibrar els comptes. En aquest context, la directiva ha recorregut al CSD per intentar resoldre l'embolic amb les inscripcions, mentre continua buscant solucions al mercat.

Deco, director esportiu del club, treballa intensament en l'objectiu d'incorporar una estrella per enfortir els extrems. És cert que ara mateix el Barça no pot inscriure Olmo ni Pau Víctor, però sí que ha tornat a la norma de l'1:1, així que pot fitxar. I Deco, conscient d'això, ja té els seus preferits, encara que sap que per aconseguir-los haurà d'activar la venda de Ferran Torres.

Ferran Torres, a la llista de sortides

Per fer lloc a un nou fitxatge, Deco haurà de vendre alguns jugadors. Entre els noms que es troben més propers a la rampa de sortida hi ha el de Ferran Torres. El '7' no ha aconseguit consolidar-se en l'onze titular de Hansi Flick i la seva sortida podria generar els ingressos necessaris per finançar un fitxatge de gran impacte.

En aquest context, Deco està explorant opcions al mercat per col·locar Ferran Torres en un equip que valori el seu potencial. Amb diversos clubs interessats, el seu traspàs podria ser una de les claus perquè el Barça aconsegueixi el finançament suficient per incorporar els 2 favorits del director esportiu. Newcastle, Aston Villa i Villarreal, entre d'altres, s'han interessat per la seva situació, així que Deco no hauria de tenir problemes per trobar un nou destí per a Ferran Torres.

Rafael Leao i Luis Díaz, els grans objectius de Deco

Rafael Leao és un dels extrems més desequilibrants del futbol europeu. La seva potència, velocitat i capacitat per definir el converteixen en una opció ideal per reforçar l'atac del Barça. No obstant això, el seu elevat preu i la competència d'altres grans clubs compliquen l'operació, i a més l'AC Milan no té intenció de deixar-lo sortir sense una compensació adequada.

Per la seva banda, Luis Díaz també encaixa en el perfil que busca el Barça. El colombià aporta dinamisme, desequilibri i experiència en competicions de primer nivell. A més, la seva situació al Liverpool no és la millor, ja que ostenta un dels salaris més baixos de la plantilla, cosa que podria facilitar les negociacions.

No obstant això, tancar qualsevol d'aquestes operacions requerirà maniobres financeres creatives. La venda de Ferran Torres sembla clara, ja que Rafael Leao i Luis Díaz ocupen la seva posició. Ara bé, el desig de tots dos és jugar al Barça, així que si Deco troba la fórmula, són 2 fitxatges segurs.