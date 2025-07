Oficial: El Madrid fitxa el rival núm. 1 de Lamine Yamal per 50 M: millor que Fran García

El Reial Madrid no para de moure fitxa en aquest mercat d'estiu. Els blancs es troben immersos en una profunda remodelació de plantilla, amb l'objectiu de reforçar totes les línies. Ja han arribat jugadors importants com Dean Huijsen i Alexander-Arnold, mentre que Franco Mastantuono ho farà al terme del Mundial de Clubs.

En sentit contrari, altres figures clau diran adeu després de la nova competició internacional. Luka Modric i Lucas Vázquez posaran fi a la seva etapa al Madrid després de molts anys d'èxits i alegries. Un canvi que lidera Xabi Alonso, que ha aterrat amb força a la banqueta del Bernabéu i que té la intenció de guanyar tots els títols.

El tècnic basc està modelant el vestidor al seu gust. No només ha demanat reforços amb noms i cognoms, també ha sabut rescatar els que semblaven estar fora del projecte. El millor exemple és Fran García, que no comptava per a Carlo Ancelotti, però que de la mà de Xabi Alonso està mostrant la seva millor versió.

Fran García rendeix bé, però no és suficient

Durant el Mundial de Clubs, Fran García està demostrant ser un jugador vàlid per a molts partits. És ràpid, potent i té bona arribada. Tanmateix, el cos tècnic considera que no és suficient per als grans escenaris: aturar talents com Lamine Yamal exigeix un nivell superior.

Per això, el Madrid ja ha pres una decisió. Florentino pagarà 50 milions d'euros per fitxar Álvaro Carreras, el carriler del Benfica que ha estat un dels pocs capaços d'aturar el jove talent. Álvaro Carreras i Lamine Yamal es van enfrontar en diverses ocasions durant la passada Champions League, i el lateral en va sortir molt reforçat d'aquells duels: va ser la seva autèntica bèstia negra.

El rendiment de Álvaro Carreras davant Lamine Yamal no ha passat desapercebut. A la direcció esportiva del Madrid consideren que és el tipus de jugador que es necessita per competir al màxim nivell europeu. Té experiència, físic, caràcter, així que és un fitxatge necessari que està molt a prop de produir-se.

Els contactes entre el Madrid i el Benfica s'han intensificat en les últimes hores. Segons fonts properes al Madrid, l'acord està pràcticament tancat i serà oficial tan aviat com finalitzi el Mundial de Clubs. Els 50 milions que el Madrid pagarà per Álvaro Carreras serviran per fitxar el major rival que ha tingut Lamine Yamal fins ara.

Amb aquesta incorporació, el Madrid torna a anticipar-se al mercat. I suma una peça clau en el seu ambiciós projecte de futur. Això sí, encara està per veure com afecta l'arribada d'Álvaro Carreras a Fran García, que fins ara estava sent decisiu.