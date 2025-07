El Barça i Javier Tebas haurien pactat un conjunt de condicions a canvi que el club culer pugui inscriure jugadors lliurement durant aquest mercat de fitxatges estival. Així ho ha avançat el president de la CENAFE, Miguel Galan, qui assegura que el Barça podrà inscriure fitxatges gràcies a un pacte assolit amb el president de LaLiga, Javier Tebas. Cal recordar que Tebas va incomplir el seu deure de confidencialitat a l'hora de reunir-se amb l'Athletic Club, per la qual cosa el Barça volia demandar-lo i ambdues parts haurien acordat condicions.

El que s'ha publicat és molt greu, ja que es reconeix que Javier Tebas 'va parlar massa' amb l'Athletic Club, cosa que va frenar el fitxatge de Nico Williams pel Barça. A més, també es dona per fet que el Barça, sabent que Tebas estava cometent una il·legalitat, ha preferit no denunciar i pactar amb l'autor dels fets. Javier Tebas no serà denunciat, segons explica el president de la CENAFE, però a canvi haurà de facilitar la inscripció de jugadors del Barça, com Joan García o altres possibles nous fitxatges.

Segons Galan, dins de l'acord, el Barça també acceptaria, a canvi de poder inscriure amb més facilitat, jugar un partit de LaLiga espanyola a Miami. Encara no està confirmat, però aquest partit seria entre Barça i Villarreal i el club culer actuaria, en aquest cas, com a visitant. "Aquest encontre correspondria a la jornada 17 de LaLiga i es jugaria durant el cap de setmana del 20 i 21 de desembre", apunta Miguel Galan, president de la CENAFE.

Oficial! Descobreixen un pacte entre Barça i Javier Tebas: 'Via lliure per inscriure'

Javier Tebas i FC Barcelona haurien arribat a un acord o, millor dit, a un pacte de no-agressió. Tebas ajudarà el Barça a inscriure jugadors durant aquest mercat de fitxatges, una cosa inèdita i molt perillosa, mentre que el FC Barcelona jugarà a Miami i silenciarà els actes de Tebas.

Cal recordar que el Barça es va quedar sense el fitxatge de Nico Williams, ja que Javier Tebas va filtrar informació confidencial de la situació econòmica del Barça en una reunió amb l'Athletic. El Villarreal-Barça de LaLiga (Jornada 17, 20 o 21 de desembre) es disputaria als Estats Units i quadra per dates, ja que en aquella setmana no hi ha competicions internacionals.

Dit això, "tots dos equips podrien viatjar amb temps per adaptar-se a la diferència horària i les condicions del lloc", assegura Galan al seu compte oficial de 'X' (abans Twitter).