Confirmat, adeu definitiu, Pere Romeu ja ho sap: deixa el Barça per anar a Mèxic

Aquest 2025, el FC Barcelona Femení comença una nova etapa plena de canvis a la seva plantilla. Després d'un any de transició, l'equip, sota la direcció de Pere Romeu, continua buscant noves incorporacions i renovacions per mantenir el seu nivell competitiu a l'elit del futbol femení. La temporada passada va tenir baixes destacades, però aquest any el club busca un gir complet en la seva estratègia i plantilla

Canvis al Barça Femení: nous projectes, noves jugadores

El club ja ha pres decisions importants pel que fa a la seva plantilla. Fridolina Rolfo, Ingrid Engen i Ellie Roebuck han estat acomiadades, fet que marca un punt d'inflexió en l'enfocament del Barça

La nova estratègia sembla girar cap a un equip més jove i amb jugadores disposades a aportar frescor i dinàmica. Tot i aquests canvis, destaca el commovedor comiat d'una jugadora que ha estat al Barça des de petita

Bruna Vilamala, un comiat ple d'emoció

Bruna Vilamala, promesa del futbol femení català, ha decidit fer un pas enrere al Barça per la forta competència a la davantera. Després de la seva cessió al Brighton, on va destacar, la jugadora ha pres la valenta decisió de deixar el club que la va veure créixer. Tot i que el seu contracte amb el Barça estava estipulat fins al 2026, tant el club com la futbolista han arribat a un acord per rescindir-lo i obrir-li noves portes al futbol internacional

Un futur brillant a Mèxic

El futur de Bruna Vilamala, la jove davantera de Borgonyà, és al Club América de Mèxic. Tal com va avançar el periodista Bruno Hernández, la jugadora es traslladarà al país asteca per unir-se al club on actualment juga la portera Sandra Paños.

Segons informacions de Sport, Bruna firmarà per dues temporades amb el Club América, una oportunitat que la futbolista considera crucial per al seu desenvolupament. El seu somni de jugar al Barça ha estat fort durant tota la seva carrera, però ara entén que el seu creixement requereix un canvi d'aires

El comiat d'una perla blaugrana

Després d'haver estat tota la seva vida al Barça, des de les categories inferiors fins al primer equip, Bruna Vilamala s'acomiada amb una barreja de nostàlgia i esperança. Tot i que deixa enrere un club que ha estat la seva família, està disposada a fer història en un nou continent

El futbol femení mexicà es presenta com un terreny fèrtil perquè Bruna continuï evolucionant i demostrant tot el seu potencial. Tot i que el Barça ja no serà casa seva, el que l'espera en el futur és prometedor

La decisió de Bruna Vilamala d'abandonar el FC Barcelona és un pas important no només en la seva carrera, sinó també per al futbol femení. Els canvis al Barça Femení mostren que els cicles s'obren i es tanquen, i la història de Bruna reflecteix valentia per nous desafiaments