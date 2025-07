El Real Madrid prepara 80 milions d'euros per oblidar-se de Vitinha i d'Alexis Mac Allister i, sobretot, per fitxar el millor migcampista del món actualment. Vitinha i Alexis Mac Allister havien sonat amb força per reforçar el centre del camp del Real Madrid, però finalment el club blanc ha volgut tirar la casa per la finestra. La idea de Florentino Pérez és clara i la decisió ja ha estat presa: el Real Madrid va molt fort a pel millor migcampista del món, Xabi Alonso ho demana

Després del fracàs al Mundial de Clubs, el Real Madrid té clar que aquest mercat de fitxatges ha de ser clau per poder millorar les prestacions de l'equip. Xabi Alonso està satisfet amb la seva plantilla, però considera que el seu centre del camp no està al nivell que mereix un club llegendari com el Madrid i, per això, demana fitxatges. Vitinha i Alexis Mac Allister són dos grans migcampistes, però el Real Madrid ha decidit oblidar-se'n per fitxar el millor pivot del moment, valorat en 100 milions d'euros

Vitinha continuarà liderant el PSG, mentre que Alexis Mac Allister farà el mateix al Liverpool d'Arne Slot, encara tocat per la mort de Diogo Jota, mort a Espanya. El Real Madrid va mantenir contactes amb Vitinha i amb Alexis Mac Allister, però la veritat és que el club madridista no va acabar de veure factibles aquests fitxatges de mercat estival. Ara la situació ha canviat completament: Florentino Pérez sap que reforçar el centre del camp és gairebé obligatori i, per aquest motiu, el president blanc prepara gairebé 100 milions

Ni Vitinha ni Alexis Mac Allister, el Madrid tanca el fitxatge del millor pivot, 80M€

Xabi Alonso va acabar fart després del Mundial de Clubs i es va reunir amb Florentino Pérez per traslladar-li que necessitava fitxatges per poder competir per tots els títols oficials. La plantilla del Madrid és realment bona, però als ulls de Xabi Alonso està "descompensada", motiu pel qual l'entrenador blanc ha exigit que es fitxi sí o sí. Xabi Alonso ja ho ha parlat amb Florentino Pérez: Vitinha i Alexis Mac Allister estan descartats perquè el Real Madrid va amb tot a per el fitxatge del millor migcampista actual

El Real Madrid prepara gairebé 100 milions d'euros per donar un gran cop damunt la taula. El Real Madrid té una bona plantilla i amb els fitxatges de Mastantuono, Álvaro Carreras, Alexander-Arnold i Dean Huijsen ha fet un gran salt de qualitat, però encara pot ser millor. Així ho considera un Xabi Alonso que podria tancar el mercat de fitxatges d'estiu comptant amb una de les millors estrelles del panorama futbolístic de l'actualitat

Aquesta estrella no és altra que Rodri, pivot defensiu del Manchester City i actual Pilota d'Or. Segons ha avançat 'ESPN', el Real Madrid somia amb fer-se amb el fitxatge del futbolista espanyol, però el club blanc sap que haurà de fer un esforç titànic per fitxar-lo aquest estiu. Adéu a Vitinha i a Alexis Mac Allister, ja que el Real Madrid va amb tot a per l'actual millor pivot del món

El Real Madrid prepara una oferta propera als 80 milions d'euros, però podria millorar-la fins als 100M€ segons fonts de l'entitat espanyola: el mercat de fitxatges s'escalfa