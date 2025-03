Oficial, se'n va del Barça a l'estiu: Joan Laporta li troba equip a Espanya

Joan Laporta té clar que el FC Barcelona necessita fer alguns canvis importants aquest estiu. Encara que la temporada està sent exitosa a nivell esportiu, el president sap que no pot baixar la guàrdia. Els bons resultats no poden amagar les deficiències que té la plantilla culer.

El Barça segueix lluitant per tornar al més alt i Joan Laporta és conscient que serà necessari reforçar certes posicions per seguir creixent. No obstant això, per poder fer grans fitxatges, primer serà necessari fer algunes vendes. I ja té diversos noms a la rampa de sortida.

Joan Laporta té diversos candidats en ment

Joan Laporta ja té identificats diversos jugadors que podrien sortir aquest estiu. Ansu Fati i Andreas Christensen són dos dels noms que més sonen per abandonar el club. Tots dos jugadors no han aconseguit consolidar-se com a titulars indiscutibles i les seves sortides semblen cada vegada més probables.

No obstant això, cap d'ells és el primer de la llista de transferibles. Joan Laporta té un altre favorit per fer les maletes. I no només això, sinó que a més ja li ha trobat destí per afavorir el seu comiat: el seu nou equip està a LaLiga.

Pablo Torre se'n va i troba equip gràcies a Joan Laporta

La primera decisió que Joan Laporta ha de prendre aquest estiu té a veure amb el futur de Pablo Torre. El migcampista càntabre, que va arribar al Barça amb moltes expectatives, no ha aconseguit trobar el seu lloc a la Ciutat Comtal. Malgrat el seu talent no ha tingut els minuts esperats i la seva situació al club s'ha tornat insostenible: tot apunta que haurà de buscar un nou destí.

El futur de Pablo Torre sembla estar lluny del Barça i ja hi ha diversos equips interessats a contractar-lo. El Girona, dirigit per Míchel, ha mostrat interès a fitxar-lo, igual que el Racing de Santander. Aquests equips consideren el càntabre un gran reforç per als seus projectes, però Joan Laporta té altres plans.

En concret, el president culer ha rebut l'interès del RCD Mallorca en Pablo Torre amb molta alegria. Els de Jagoba Arrasate volen incorporar el crack del FC Barcelona per a la pròxima temporada i ja han informat al club català de les seves intencions. D'aquesta manera, el Mallorca, que segueix creixent a LaLiga, veu en Pablo Torre una opció interessant per enfortir el seu mig del camp.

La decisió final de Joan Laporta i el futur de Pablo Torre

El futur de Pablo Torre dependrà de les negociacions que es donin en els pròxims mesos. Encara que Flick no descarta la seva continuïtat, les ofertes d'altres equips com el RCD Mallorca podrien fer que la decisió final sigui diferent. Joan Laporta prefereix que surti per poder invertir la seva fitxa en nous reforços.

Si l'acord arriba a bon port, Pablo Torre podria tenir l'oportunitat de continuar la seva carrera al RCD Mallorca, on podria obtenir més protagonisme i seguir desenvolupant el seu potencial. En qualsevol cas, el pròxim mercat de fitxatges serà clau per definir el seu futur. Joan Laporta té agafada la paella pel mànec.