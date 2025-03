Oficial, Pablo Torre no jugarà ni un minut més: 'Si ho fa el Barça ha de p...'

Pablo Torre va fitxar pel Barça al juny de 2022 com un dels futbolistes més prometedors del futbol espanyol. El club català i el Racing de Santander van acordar el seu traspàs a canvi de 5 milions fixos més altres 15 en variables. No obstant això, el '14' no ha aconseguit assentar-se malgrat haver demostrat el seu talent quan ha tingut minuts.

En la seva primera temporada gairebé no va tenir oportunitats: va alternar la seva presència al filial amb el primer equip durant tot l'exercici. Posteriorment, davant la falta de minuts, Pablo Torre va decidir anar-se'n cedit al Girona on va deixar bones sensacions i va demostrar la seva qualitat. I aquest curs, amb l'arribada de Hansi Flick, el càntabre tenia esperances de poder guanyar-se la confiança del nou tècnic, però la realitat està sent ben diferent.

En la present temporada, Pablo Torre només ha disputat 12 encontres, totalitzant 373 minuts de joc en els quals ha marcat 4 gols i ha repartit 3 assistències. El '14' ha demostrat el seu talent en els pocs minuts que ha tingut i molts es pregunten per què no té més oportunitats. I la veritat és que hi ha un motiu de pes que ho impedeix i que acaba de sortir a la llum pública.

El motiu pel qual Pablo Torre no juga

El migcampista càntabre va fitxar pel FC Barcelona a canvi de 5 milions, però el seu contracte amagava una sèrie de variables que podien elevar el seu cost total fins als 20 'quilos'. El club català ha de pagar 1 milió extra per cada 10 partits oficials en els quals Pablo Torre disputi més de 45 minuts.

El límit fixat per a aquesta casuística és de 14 milions d'euros, així que a partir de la titularitat nº 141 el FC Barcelona ja no hauria de seguir pagant. Però no acaben aquí les condicions imposades pel Racing de Santander, ja que si Pablo Torre és convocat per la Selecció, el Barça hauria d'abonar un altre milió.

Davant tal escenari, el Racing se les prometia molt felices en aquesta tercera temporada veient que Pablo Torre va jugar el seu partit nº 9 a Copa contra el Barbastro. Si juga un partit més, els càntabres rebran aquest anhelat milió que tant necessiten.

Pablo Torre deixa de jugar, el Barça no vol pagar

Han passat més de tres mesos i mig de l'últim partit que va disputar i Pablo Torre no ha tornat a jugar. Un cop desvetllades les condicions del seu fitxatge, és improbable que veiem el càntabre tornar a jugar amb el Barça. Crida l'atenció que el club accedís a fitxar un jugador amb aquestes variables que han acabat limitant-lo de forma important en el seu joc.

Aquestes variables tenen un límit de 140 partits fins al 2026 i tot indica que el fitxatge de Pablo Torre s'acabarà tancant en 5 milions. A més, és probable que el Barça accedeixi a traspassar-lo en el pròxim mercat estival, així que el Racing de Santander ja pot acomiadar-se del seu gran somni.