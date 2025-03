Rebutja l'Arsenal per jugar al Bernabéu: més competència per a Dani Ceballos

L'eliminatòria de Champions League entre l'Arsenal i el Real Madrid promet ser un dels duels més emocionants dels quarts de final. Tots dos equips arriben en un excel·lent moment de forma. Això sí, també amb baixes, com la de Dani Ceballos en el costat blanc i la de Havertz en els de Londres.

L'Arsenal ocupa la part alta de la Premier League i ha mostrat un futbol de qualitat sota la direcció de Mikel Arteta. Per la seva banda, el Madrid està brillant en totes les competicions, amb bons resultats a la Copa del Rei i una excel·lent actuació a la Champions League. El duel es perfila com un xoc igualat, amb tots dos equips tenint arguments per emportar-se la victòria.

La qualitat ofensiva de Bukayo Saka, Martin Ødegaard o Kai Havertz, per part de l'Arsenal, s'enfrontarà al talent de Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo i Jude Bellingham. Això sí, malgrat la igualtat existent sobre el camp, els blancs semblen haver pres avantatge sobre l'Arsenal en el mercat de fitxatges. Es tracta d'una decisió en els despatxos blancs que no agradarà a Mikel Arteta.

El Real Madrid avança l'Arsenal en la cursa per Zubimendi

Encara que aquesta eliminatòria promet ser equilibrada, el Real Madrid ha aconseguit avançar-se a l'Arsenal en la cursa per fitxar el migcampista més cobejat del mercat mundial: Zubimendi.

El migcampista de la Real Sociedad ha estat una peça clau en el mig del camp del conjunt basc i sembla decidit a fer el salt a un club de major nivell. Durant els últims mesos, l'Emirates Stadium es perfilava com el seu destí, amb l'Arsenal mostrant un fort interès en el jugador. No obstant això, en les últimes hores, Florentino Pérez ha donat el vistiplau al seu fitxatge, avançant-se al club londinenc.

El Real Madrid està disposat a pagar la clàusula de Zubimendi

Segons Marco Antonio Sande, el Real Madrid, el club blanc estaria molt interessat en el basc i ja estaria pressionant per tancar el seu fitxatge. Cal recordar que la seva clàusula de rescissió és de 60 milions d'euros. Una quantitat que Florentino accepta pagar, per la qual cosa ja estaria ultimant els detalls per tancar oficialment el seu fitxatge.

Si res no es torça, Zubimendi es convertirà en nou jugador del Real Madrid aquest estiu. D'aquesta manera, arribarà al Real Madrid un reforç per a un mig del camp que ja compta amb jugadors com Dani Ceballos. El d'Utrera podria tornar a la banqueta si es concreta el fitxatge de Zubimendi.

Dani Ceballos, el perjudicat si arriba Zubimendi

El que és un fet és que l'arribada del migcampista basc suposaria més equilibri en el terreny de joc per a l'equip d'Ancelotti. No obstant això, la seva arribada també posarà en problemes a Dani Ceballos. El '19' s'havia assentat en l'onze d'Ancelotti fins a la seva lesió i podria rebre més competència el curs vinent.

Ara bé, Dani Ceballos no pensa rendir-se malgrat els rumors de Zubimendi. Mai ho ha tingut fàcil i sempre ha acabat tenint moments importants. La seva qualitat està fora de tot dubte.