De jugar al Barça a anar-se'n amb Messi a l'Inter Miami: Joan Laporta el dona per perdut

La planificació esportiva del FC Barcelona per a la pròxima temporada està centrada en un gran objectiu: estrenar el Camp Nou amb un gran fitxatge. Joan Laporta vol que el retorn a l'icònic i renovat estadi sigui una gran festa cada cap de setmana per a l'afició culer. Per això, la seva estratègia està orientada a realitzar un fitxatge de renom que atregui milers d'aficionats de tot el món.

Messi, una opció difícil per a Joan Laporta

Durant els últims mesos s'ha parlat d'un possible retorn de Messi al FC Barcelona. L'objectiu de l'astre argentí passa per arribar en bona forma física al Mundial 2026, així que Joan Laporta havia pensat a reclamar la seva presència per al nou Camp Nou. No obstant això, l'Inter Miami, el seu actual equip, té altres plans.

Recordem que el contracte de Messi venç al desembre de 2025, però l'Inter Miami vol estendre el seu vincle un any més perquè pugui arribar al Mundial al 100%. Per tant, malgrat que tornar al Barça és una opció temptadora, el més probable és que segueixi a l'Inter Miami. Per tant, Joan Laporta haurà de canviar d'estratègia.

Neymar, el següent en la llista de Joan Laporta

Neymar és l'altre gran desig de Joan Laporta per estrenar per tot el que és alt el Camp Nou. No obstant això, el seu sembla fins i tot més complicat que el de Messi per diversos motius. Per començar, Neymar porta diverses temporades arrossegant greus lesions que han condicionat la seva forma física fins al punt d'haver de tornar al Brasil.

No obstant això, el motiu que realment allunya Neymar del FC Barcelona ha sorprès Joan Laporta. I és que l'Inter Miami vol reunir Messi amb Neymar a la MLS els mesos previs al Mundial. Recordem que la Copa del Món de 2026 se celebra al continent americà, així que la presència del '10' i el '11' a Miami seria un gran reclam.

Joan Laporta, sense Messi ni Neymar

El que sembla evident és que ni Messi ni Neymar planegen tornar al Barça en el curt termini. Joan Laporta, que havia somiat amb el retorn d'una d'aquestes dues grans figures per estrenar el Camp Nou, haurà de replantejar-se la seva estratègia de fitxatges per al pròxim mercat.

Joan Laporta i el seu equip de direcció esportiva hauran de trobar noves alternatives. Tot i que desitjarien poder comptar novament amb ambdues estrelles, la realitat apunta que el futur del Barça seguirà sense elles. Haurà de buscar un altre fitxatge TOP per inaugurar el Camp Nou.