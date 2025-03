Confirmat, Simeone demana el seu fitxatge: Dani Olmo i Gavi surten guanyant

Hansi Flick ha aconseguit configurar un equip altament competitiu en totes les seves línies, però si alguna destaca especialment és la medul·lar. El Barça té un dels millors centres del camp del món destacant la gran qualitat de tots els seus integrants. La competència és màxima i no tots els futbolistes poden tenir els minuts que mereixen.

Marc Casadó i Frenkie de Jong s'han estat disputant un dels llocs en el pivot. Però a més, sent Pedri intocable per a Flick, Fermín López, Gavi, Dani Olmo i Pablo Torre lluiten per ocupar el tercer espai. És evident que no hi caben tots i que aquest estiu poden acabar produint-se algunes sortides doloroses.

Simeone mira al Barça

L'Atlètic de Madrid vol treure profit de tal situació i Simeone té com a objectiu el fitxatge de Fermín López. El campió Olímpic no està tenint els minuts desitjats i podria sortir. Dani Olmo és el jugador preferit per Flick en la mitjapunta malgrat les bones actuacions de Fermín quan li ha tocat jugar.

En l'actual temporada, Fermín López ha disputat 29 partits amb el Barça totalitzant 1.116 minuts de joc, marcant 5 gols i repartint 5 assistències. L'andalús destaca per la seva excel·lent tècnica, visió de joc i capacitat per sumar-se a l'atac. La seva facilitat per anotar és una altra de les seves característiques en el joc, cosa que el converteix en un mitjapunta molt complet.

La seva qualitat és innegable i no l'ha passat per alt Simeone, que aposta decididament per l'arribada de Fermín. L'Atlètic està realitzant una gran temporada basada en l'encert en els fitxatges de l'estiu passat i vol continuar creixent. Simeone creu que per fer el següent salt necessita reforçar la seva medul·lar amb més qualitat i arribada a l'àrea, el seu objectiu està clar: Fermín López.

L'Atlètic, disposat a pagar 70 milions per Fermín

Simeone està convençut que la peça que li falta al seu equip és Fermín López, que li donaria un salt qualitatiu al seu esquema de joc. La seva capacitat per trencar línies, la seva intensitat en el joc i la seva capacitat anotadora són claus per a Simeone. Els colchoneros estan decidits a realitzar una gran oferta al Barça i poder incorporar a les seves files a Fermín.

Recordem que Fermín López té contracte en vigor fins al 2029 amb una clàusula de 500 milions. L'Atlètic de Madrid estaria disposat a pagar 70M pel mitjapunta culer i farà tot el possible per incorporar-lo a la seva plantilla. De fer-se realitat el seu fitxatge, Gavi i Dani Olmo serien els grans beneficiats d'aquest moviment en la plantilla culer.