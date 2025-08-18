Oficial, Deco es reuneix amb el nou Íñigo Martínez: 'Fitxatge confirmat, és urgent'
El Barça busca un nou defensa central i Deco ja es reuneix amb el nou Iñigo Martínez
El Barça, encara afectat per la sortida d'Iñigo Martínez, treballa de manera intensa amb lobjectiu de fitxar un nou defensa central abans del tancament del mercat de fitxatges. La dupla formada per Pau Cubarsí i Ronald Araújo agrada, però la veritat és que Deco ha escoltat Flick i sap que el Barça necessita un altre nou defensa central. La idea de Deco és clara: vol fitxar el nou Iñigo Martínez, que juga a l'Athletic Club i que arribaria al Barça en aquests últims dies de mercat de fitxatges
El Barça ja ha arrencat la Lliga, però les exigències competitives obliguen Deco a acudir al mercat de fitxatges, sobretot després de l'adeu d'Iñigo Martínez. El defensa basc, ja a l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, ha deixat una empremta pràcticament inesborrable, però Deco vol substituir-lo amb un fitxatge TOP. El Barça no disposa de gaire marge salarial, però Deco s'ha fixat en el nou Iñigo Martínez: fitxatge urgent per satisfer i tranquil·litzar una mica Flick, encara afectat
Iñigo Martínez era titular indiscutible al Barça, motiu pel qual Deco té feina per davant abans del tancament del mercat de fitxatges. La idea de Flick és tirar de Ronald Araújo, però Deco sap que l'entrenador alemany necessita un central amb bon peu i que, a nivell físic, estigui com un toro. Deco ha rastrejat el mercat de fitxatges i ja té solució: el nou Iñigo Martínez és a un pas de ser culer, reunió ja en marxa i pot haver-hi novetats aviat
Amb la sortida d'Iñigo Martínez i amb la venda dels seients VIP, el Barça és optimista i somia amb tancar el fitxatge d'un nou defensa. Deco és el primer que aposta pel fitxatge d'Alessandro Bastoni, però l'entrenador alemany vol que es fitxi ja i, per tant, s'ha reunit amb un altre defensa central. El central italià és, de moment, un simple somni: Deco té un altre objectiu, juga a l'Athletic Club i arribaria per ser important en aquesta mateixa temporada
Són molts els mitjans que asseguren que el Barça no fitxarà per rellevar Iñigo Martínez, però 'e-Notícies' pot confirmar que el club està treballant en silenci per fitxar defenses. La idea principal de Deco passa per lluitar o, si més no intentar, el fitxatge d'un defensa que recorda molt a Iñigo Martínez, qui va comunicar el seu adeu al Barça fa poc. Deco no perd el temps i sap que queda poc perquè tanqui el mercat de fitxatges: el director esportiu del Barça podria anunciar un nou fitxatge bomba
Deco es veu les cares amb el nou defensa del Barça: "Jove, barat i recorda molt a Iñigo Martínez..."
El mercat de fitxatges d'estiu segueix obert, per la qual cosa el Barça encara pot reaccionar a la inesperada baixa d'Iñigo Martínez, que ha fitxat per l'Al-Nassr de Ronaldo. Alessandro Bastoni i Andrés Cuenca són les principals alternatives, però Deco ha plantejat una opció valorada en 3 milions d'euros i el Barça ha decidit estudiar-la seriosament. El pressupost és limitat, però Deco sap que, un cop es tingui 'fair play', el Barça disposarà de diners per afrontar l'arribada d'un defensa amb capacitat per ser titular
El defensa amb qui s'hauria reunit Deco és Jon de Luis, defensa central del Bilbao Athletic de només 22 anys. De Luis agrada molt al Barça, sobretot perquè arribaria amb fitxa del filial i no ocuparia massa espai salarial, quelcom imprescindible tenint en compte l'economia actual del Barça. Flick hauria donat l'OK a l'operació liderada per Deco: el nou Iñigo Martínez arribaria al Barça per ser important des d'ara mateix, segons fonts oficials de l'entitat catalana
