Màxima preocupació al Madrid després de la decisió de Xabi Alonso amb Brahim: 'Boig'
Hi ha molta preocupació a Madrid després de la darrera decisió de Xabi Alonso amb Brahim Díaz
El Madrid està a poques hores de debutar a la Lliga i, per tant, Xabi Alonso ja ultima els últims preparatius per enfrontar-se a Osasuna, rival sempre complicat. Xabi Alonso té baixes importants com la de Jude Bellingham i també considera que la pretemporada ha estat massa curta, però sap que el Madrid està obligat a guanyar-ho tot. És, precisament per aquest motiu, que Xabi Alonso ha pres una decisió dràstica i inesperada amb Brahim Díaz, jugador del Madrid i internacional amb la Selecció del Marroc: preocupació a Madrid.
El mercat de fitxatges continua obert i tot pot canviar, però sembla evident que Xabi Alonso ha estat molt clar amb Florentino Pérez i que, per tant, hi haurà pocs canvis. Xabi Alonso esperava algun fitxatge de darrera hora, però Rodrygo continua sense moure's del club blanc i, per tant, hi ha poc marge salarial per inscriure nous fitxatges. Dit això, Xabi Alonso ha pres una decisió inesperada amb Brahim Díaz: existeix preocupació al Madrid, Florentino Pérez ja ho ha expressat al seu nucli madridista més proper.
El Madrid debutarà a la Lliga aquest proper dimarts (21 hores) al Santiago Bernabéu contra Osasuna, rival complicat que ha perdut jugadors de pes com Areso, ara a Bilbao. Tot i les baixes de Jude Bellingham, Camavinga, Endrick i Mendy, el Madrid parteix com a clar favorit: Xabi Alonso té un pla i en aquest juga un paper clau Brahim.
Amb Rodrygo encara estudiant una possible sortida de l'equip blanc, Xabi Alonso ha començat a perfilar el que serà el seu trident titular en atac. Tothom esperava que hi fos Jude Bellingham, però l'anglès està lesionat i el seu lloc semblava que el podria ocupar Franco Mastantuono, però finalment no serà així. Xabi Alonso encara no veu preparat el migcampista argentí, cosa que preocupa molt a Madrid.
Pel que sembla, Xabi Alonso ha pres una decisió de darrera hora i aquesta passa per posar Brahim Díaz de titular. El malagueny, internacional amb el Marroc, agrada molt a Xabi Alonso i la seva pretemporada ha estat "molt bona", segons fonts del Real Madrid. El malagueny es va convertir en l'aposta de Xabi Alonso per acompanyar Vinicius i Mbappé a l'últim test de pretemporada del Real Madrid al Tirol (Àustria).
L'aposta de Xabi Alonso per Brahim és total, però això genera certa preocupació a Madrid, sobretot ara que s'ha fet una aposta tan important per Mastantuono. Tot i aquesta sensació, Xabi Alonso té clara la seva aposta i no li tremolarà el pols: Brahim Díaz apunta a ser titular en l'estrena de Lliga del Real Madrid.
