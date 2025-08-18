El Barça, todavía afectado por la salida de Iñigo Martínez, trabaja de forma intensa con el objetivo de fichar un nuevo defensa central antes del cierre del mercado de fichajes. La dupla formada por Pau Cubarsí y Ronald Araújo gusta, pero lo cierto es que Deco ha escuchado a Flick y sabe que el Barça necesita otro nuevo defensa central. La idea de Deco es clara: quiere fichar al nuevo Iñigo Martínez, que juega en el Athletic Club y que llegaría al Barça en estos últimos días de mercado de fichajes.

El Barça ya ha arrancado la Liga, pero las exigencias competitivas obligan a Deco a acudir al mercado de fichajes, sobre todo tras el adiós de Iñigo Martínez. El defensa vasco, ya en el Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo, ha dejado una huella prácticamente imborrable, pero Deco quiere sustituirle con un fichaje TOP. El Barça no dispone de mucho margen salarial, pero Deco se ha fijado en el nuevo Iñigo Martínez: fichaje urgente para satisfacer y tranquilizar un poco a Flick, todavía afectado.

Iñigo Martínez era titular indiscutible en el Barça, motivo por el que Deco tiene trabajo por delante antes del cierre del mercado de fichajes. La idea de Flick es tirar de Ronald Araújo, pero Deco sabe que el entrenador alemán necesita un central con buen pie y que, a nivel físico, esté como un toro. Deco ha rastreado el mercado de fichajes y ya tiene solución: el nuevo Iñigo Martínez está a un paso de ser culer, reunión ya en marcha y puede haber novedades pronto.

Oficial, Deco se reúne con el nuevo Iñigo Martínez: 'Fichaje confirmado, urgente'

Con la salida de Iñigo Martínez y con la venta de los asientos VIP, el Barça es optimista y sueña con cerrar el fichaje de un nuevo defensa. Deco es el primero que apuesta por el fichaje de Alessandro Bastoni, pero el entrenador alemán quiere que se fiche ya y, por ende, se ha reunido con otro defensa central. El central italiano es, por el momento, un simple sueño: Deco tiene otro objetivo, juega en el Athletic Club y llegaría para ser importante en esta misma temporada.

Son muchos los medios que aseguran que el Barça no fichará para relevar a Iñigo Martínez, pero 'e-Notícies' puede confirmar que el club está trabajando en silencio para fichar defensas. La idea principal de Deco pasa por luchar o, al menos intentar, el fichaje de un defensa que recuerda mucho a Iñigo Martínez, quien comunicó su adiós al Barça hace poco. Deco no pierde el tiempo y sabe que queda poco para que cierre el mercado de fichajes: el director deportivo del Barça podría anunciar un nuevo fichaje bomba.

Deco se ve las caras con el nuevo defensa del Barça: "Joven, barato y recuerda mucho a Iñigo Martínez..."

El mercado de fichajes de verano sigue abierto, por lo que el Barça todavía puede reaccionar a la inesperada baja de Iñigo Martínez, que ha fichado por el Al-Nasrr de Ronaldo. Alessandro Bastoni y Andrés Cuenca son las principales alternativas, pero Deco ha planteado una opción valorada en 3 millones de euros y el Barça ha decidido estudiarla seriamente. El presupuesto es limitado, pero Deco sabe que, una vez se tenga 'fair play', el Barça dispondrá de dinero para afrontar la llegada de un zaguero con capacidad para ser titular.

El defensa con el que se habría reunido Deco es Jon de Luis, defensa central del Bilbao Athletic de solo 22 años de edad. De Luis gusta mucho al Barça, sobre todo porque llegaría con ficha del filial y no ocuparía demasiado espacio salarial, algo imprescindible teniendo en cuenta la economía actual del Barça. Flick habría dado el 'OK' a la operación liderada por Deco: el nuevo Iñigo Martínez llegaría al Barça para ser importante desde ya, según fuentes oficiales de la entidad catalana.