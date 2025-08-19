Silenci al Reial Madrid després de l'enuig causat per Ferran Torres: 'Sempre igual'
Polèmica arbitral en la primera jornada de Lliga a Son Moix en el Mallorca-Barça
El Barça va iniciar el campionat de Lliga amb triomf a Son Moix per 0-3 amb un gol polèmic de Ferran Torres que està donant molt de què parlar. En el segon gol culer, obra del davanter valencià del Barça, Raíllo, central del Mallorca, va quedar a terra després de rebre una pilotada. L'àrbitre va deixar seguir i després del despiste de la defensa balear, Ferran Torres va aprofitar per marcar.
La temporada passada ja va ser pròdiga en grans polèmiques arbitrals per certes actuacions en determinats partits. Al Real Madrid i en alguns mitjans afins al club, les queixes contra l'estament arbitral es van portar a un nivell àlgid. Tant és així, que es va acabar rumorejant que la final de Copa perillava davant la possibilitat de negar-se el club blanc a jugar-la.
Finalment, la polèmica va quedar en un creuament de declaracions entre el president de la Lliga Professional, alguns àrbitres i el club madridista. Amb l'inici del campionat de Lliga s'ha reprès la polèmica pel partit jugat a Son Moix en què alguns mitjans assenyalen la vergonyosa actuació de l'àrbitre. En concret, indiquen la il·legalitat del segon gol culer amb un jugador del Mallorca estès a terra i Munuera Montero donant validesa al gol.
Real Madrid: 'Sempre igual'
Al Santiago Bernabéu sembla que s'ho prenen amb més tranquil·litat, de moment no han fet declaracions sobre l'arbitratge del passat dissabte en l'encontre Mallorca-Barça. Un arbitratge, que segons alguns, va afavorir descaradament el club català per aconseguir la seva primera victòria. 'Això és el de sempre' és el primer pensament que surt des del madridisme davant el que va passar a Palma.
Al vestidor merengue es pensa que és el de sempre i no val la pena fer declaracions. Al quadre de Chamartín es considera que res no ha canviat, i el que ha anat passant al llarg de les últimes temporades, segueix passant. Al Madrid tenen molt clar que hauran de fer un campionat perfecte si volen guanyar la Lliga.
La polèmica de Ferran Torres
Van ser diverses les jugades polèmiques que han aixecat butllofes i de les quals es queixen a Madrid. Primer, no aturar el partit quan Raíllo va quedar a terra després de rebre una pilotada que va permetre a Ferran Torres marcar el 0-2 que gairebé sentenciava l'encontre. L'expulsió de Morlanes amb dues grogues rigoroses i posteriorment a Muriqi, abans del descans, també van ser polèmiques.
Es considera que Munuera Montero va perdonar la vermella a Raphinha per una entrada duríssima a un contrari. A Madrid, ja es parla d'escàndol arbitral el viscut dissabte a Son Moix i encara que no hi ha comunicat oficial ja es clama al cel. Ningú es va posar les mans al cap ni es va sorprendre, consideren que ja ho han viscut abans.
