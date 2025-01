Dani Olmo i el Barça estan d'enhorabona. A poc menys d'una hora perquè es disputi la semifinal de la Supercopa d'Espanya, el CSD ha donat a conèixer la seva resolució sobre el tema del moment. La notícia feia diverses hores que rondava per l'ambient tal com hem informat avui mateix, però ja és oficial.

El CSD ha atorgat la cautelaríssima al Barça en el cas Dani Olmo i Pau Víctor. Una mesura que permetrà als dos únics fitxatges de Flick poder jugar fins a final de temporada. A més, per al gaudi dels aficionats culers, la resposta ha arribat poques hores després que Lucas Vázquez posés el dit a la nafra.

El lateral del Real Madrid ha aparegut a la sala de premsa amb motiu del partit que enfronta demà els blancs contra el Mallorca. I, en ser preguntat pel cas Dani Olmo, ha estat taxatiu. Ha contestat replicant les paraules de Raphinha, en les quals assegurava que s'ho pensaria dues vegades abans d'acceptar una oferta del Barça.

OFICIAL, Dani Olmo pot jugar! El CSD concedeix la cautelar i deixa KO a Lucas Vázquez

Bé, doncs poc després de l'intent de Lucas Vázquez, el CSD ha fallat a favor del Barça. Dani Olmo pot ser titular a partir d'ara, i Flick no dubtarà a utilitzar-lo. I no només això, ja que el que ha succeït porta amb si una sèrie d'operacions que queden, automàticament, desbloquejades.

Per començar, el Barça, a més de poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, podrà fitxar. El club ha tornat a la norma 1:1, així que pot gastar tot el que ingressi. I, segons les últimes notícies, sembla que Deco podrà executar un fitxatge de 60 milions molt aviat.

Dani Olmo, inscrit, i el Barça es porta 60 milions per a fitxatges

A Itàlia ja donen per fet el traspàs de Ronald Araújo a la Juventus. Informen que l'acord podria tancar-se en les pròximes setmanes i que Deco l'ha taxat en 50 milions. Araújo continua sense renovar i, després de les seves declaracions de l'altre dia en què no tancava la porta a una possible sortida, tot pot passar.

D'altra banda, l'operació d'Eric García també queda desbloquejada. El Girona pagarà 10 milions d'euros per portar de tornada el central a Montilivi. Míchel aconsegueix el seu objectiu i el Barça es porta un bon pessic per a noves incorporacions.

I, precisament en l'apartat de fitxatges, l'arribada de Jonathan Tah serà oficial pròximament gràcies a la inscripció de Dani Olmo. L'alemany aterrarà al Camp Nou a l'estiu, però a cost zero. Mentrestant, per a gener, Deco té en ment diverses incorporacions com Rashford o Leao, i també té 60 milions per gastar.