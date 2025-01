De 110 a 40M€, el Barça inscriu Dani Olmo i ja fa oficial un altre nou fitxatge

El FC Barcelona, contra tot pronòstic, ha rebut el vistiplau del Consell Superior d'Esports (CSD) i, per tant, podrà inscriure el migcampista Dani Olmo a LaLiga EA Sports de Tebas. Fonts del Barça asseguraven que la resposta del CSD seria negativa, però tot ha donat un gir radical i finalment Dani Olmo serà inscrit abans de la final de la Supercopa. A més de poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, el Barça ha tornat al 1:1 i, segons ha pogut saber 'e-Notícies', ha tancat un nou fitxatge per valor de 40M€.

El Barça estava lluitant per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor i, després de sol·licitar una cautelaríssima al CSD, podrà fer-ho amb un marge de 3 mesos, aproximadament. El CSD recolza l'opinió del Barça, que assegurava que "la norma de la RFEF no s'ajustava a la realitat dels casos de Dani Olmo i Pau Víctor". Amb tot això, el Barça ja confirma i fa oficial que Dani Olmo, igual que Pau Víctor, serà inscrit a LaLiga EA Sports i que podrà jugar fins a final de curs.

El Barça està molt motivat amb la inscripció de Dani Olmo, que ha costat i molt, però no es conforma només amb l'arribada del migcampista egarenc, que va costar gairebé 60M€. El Barça ha fet els deures a nivell econòmic i, per tant, ha tornat a la norma 1:1, que li permet gastar tants diners com ingressi aquest mateix mercat de fitxatges. En aquest sentit, el Barça vol reforçar-se i, per tant, Deco i Joan Laporta ja preparen l'arribada d'un nou fitxatge sorprenent: va arribar a costar 110M€, vindrà només per 40.

A més d'inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, el Barça confirma que ha tancat el fitxatge del davanter anglès Marcus Rashford, actual futbolista del Manchester United anglès. Rashford, amb contracte en vigor amb els anglesos, s'ha ofert al Barça i el club culer ja treballa per tancar una cessió durant aquest mateix mercat de fitxatges de gener. El Barça ofereix una cessió amb compra obligatòria a finals de temporada, que xifraria l'operació en uns 40 milions d'euros, entre fixos i variables, segons el club culer.