Confirmat, Eric García diu adeu al Barça: oferta final, el seu destí és a LaLiga

El FC Barcelona travessa un moment complicat a nivell financer i esportiu. En aquests moments, la necessitat d'equilibrar els seus comptes ha portat el club a les portes d'una possible crisi institucional. Els casos de Dani Olmo i Pau Víctor, que no han pogut ser inscrits, han posat Joan Laporta en el punt de mira.

Davant aquesta situació, el Barça ha començat a avançar en la venda de jugadors que no entren en els plans de Hansi Flick. Un dels noms que sona amb força és Eric García. El central català no compta per al tècnic alemany i sembla disposat a buscar minuts en un altre equip.

Eric García troba nou equip molt a prop del Barça

L'etapa d'Eric García al FC Barcelona no ha complert les expectatives. Tot i ser un defensor format a La Masia i amb experiència a la Premier League, no ha aconseguit consolidar-se en l'onze titular. El seu rol secundari ha portat el club a considerar la seva sortida com una opció per alleujar la massa salarial.

Per la seva banda, el Girona estaria encantat de recuperar Eric García. El seu rendiment la temporada passada va deixar bones sensacions, convertint-se en una peça clau en l'esquema de Michel. L'operació podria tancar-se en forma de traspàs definitiu, cosa que ajudaria el Barça a generar ingressos immediats.

De moment no hi ha res tancat, però es rumoreja que el Girona de Míchel podria oferir entre 15 i 20 milions per assegurar el traspàs d'Eric García. Sens dubte, una quantitat més que raonable per un descart de Flick, i que podria ajudar molt a sanejar les arques del club català.

La venda d'Eric García és necessària

La venda d'Eric García no només permetria al Barça reduir la seva massa salarial, sinó també alliberar espai per a possibles reforços en altres posicions. Amb el mercat d'hivern obert, Joan Laporta busca moviments estratègics que permetin a l'equip recuperar les bones sensacions sense comprometre encara més les finances.

D'altra banda, el Girona està ben posicionat per tancar l'operació. El seu interès en recuperar Eric García coincideix amb la necessitat del jugador de trobar continuïtat. A més, el central estaria disposat a tornar a un entorn en el qual se sent valorat i pot tenir protagonisme.

La pressió sobre Joan Laporta és màxima i la seva gestió està en boca de tots. En aquest context, la venda d'Eric García es presenta com una decisió pragmàtica per alleujar tensions i avançar en la recuperació financera del Barça. Resta veure si aquest moviment serà suficient per calmar les aigües al Camp Nou.