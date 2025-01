Vitor Roque, perjudicat pel cas Dani Olmo: el Betis fitxa i l'envia a la banqueta

Vitor Roque va arribar al Barça al gener de 2024 com la gran aposta personal de Deco. El director esportiu va pactar 30 milions fixos i altres tants en variables, i Vitor Roque passava a signar el seu contracte fins al 30 de juny de 2031, amb una clàusula de 500 milions. Pocs podien imaginar que la gran promesa del futbol brasiler amb prou feines jugaria al Camp Nou i que es convertiria en un gran problema per als interessos del club català.

L'anterior entrenador del Barça, Xavi Hernández, amb prou feines va comptar amb Vitor Roque argumentant que el jugador havia de passar per un procés d'aprenentatge. Xavi no va discutir mai la qualitat del brasiler, però entenia que no tenia cabuda en el seu esquema de joc. Amb el pas de les jornades, la situació de Vitor Roque es va anar enquistant.

Malgrat el que va succeir, Vitor Roque va començar la present temporada amb grans expectatives: l'arribada de Flick li donava l'esperança que les coses canviarien. Però res més lluny de la realitat, en la gira americana, Hansi Flick amb prou feines li va donar minuts per demostrar les seves qualitats com a futbolista. Flick li va atorgar tot el protagonisme a Pau Víctor, que acabava de ser fitxat del Girona després de la seva gran temporada al filial del Barça amb Rafa Márquez.

Vitor Roque se'n va anar al Betis, però el Barça no ha dit l'última paraula

Un cop acabada la gira pels Estats Units, Flick va acabar per descartar Tigrinho, apostant per la seva sortida del Barça. En conseqüència, Vitor Roque se'n va anar cedit al Betis. Els verd-i-blancs tenien moltes esperances en el brasiler com el punta de referència de l'equip, però el seu rendiment no ha estat l'esperat.

La falta d'encert davant les porteries contràries està desesperant Pellegrini, que ja busca portar un altre davanter al mercat d'hivern. Vitor Roque aporta lluita i velocitat, però la seva poca eficàcia golejadora podria enviar-lo de tornada a la banqueta. El davanter cedit pel Barça ha marcat 2 gols a la Copa i 4 a la Lliga, però ha fallat un munt d'oportunitats clares i Pellegrini vol més.

Pau Víctor per competir amb Vitor Roque

Davant el rendiment irregular de Vitor Roque, el Betis està atent a la situació de Pau Víctor. Encara que el Barça hagi obtingut la cautelar, la solució és temporal i el Betis podria aprofitar-se de la situació. L'arribada de Pau Víctor seria vista per Manuel Pellegrini com molt positiva per incrementar la competència entre els davanters existents.

El davanter català de 23 anys destaca pel seu olfacte golejador, la seva mobilitat a l'àrea i la seva polivalència. L'arribada de Pau Víctor al Betis no només reforçaria la línia atacant de l'equip, sinó que enviaria un missatge directe a Vitor Roque. Pellegrini espera molt més del carioca i l'arribada de Pau Víctor podria ser l'espurna per elevar el rendiment del brasiler.