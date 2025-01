Pep Guardiola ofereix 70 milions per salvar el Barça i resoldre el dilema de Flick

El Manchester City, amb Pep Guardiola a la banqueta, ha viscut una etapa plena d'èxits i domini en el futbol anglès. No obstant això, en els últims mesos aquesta situació ha canviat dràsticament fins al punt que l'equip ha entrat en una dinàmica realment negativa. Amb només 3 victòries en els seus 16 últims encontres, el City sembla haver perdut mordent.

En el passat, el Manchester City destacava pel seu estil de joc ofensiu i per la seva capacitat per portar el pes del partit amb la possessió de la pilota. No obstant això, aquesta temporada està destacant per una falta de creativitat alarmant, i la seva incapacitat per controlar el joc és més que evident. Tot això ha portat els mitjans anglesos i els aficionats a qüestionar l'estratègia de Pep Guardiola, qui sembla haver trobat la solució al Barça.

Alguns dels pesos pesants del vestidor com Walker o Foden estan molt per sota del seu nivell habitual. La pressió cap a ells ha augmentat i la seva incapacitat per contribuir de manera efectiva ha deixat el City en una situació molt vulnerable. És per això que Pep Guardiola ja pensa en un fitxatge top: Pau Cubarsí.

L'oferta de Pep Guardiola al Barça per Pau Cubarsí

Pep Guardiola està buscant solucions per redreçar el rumb del Manchester City i centra els seus esforços en la rereguarda. El City està sent un dels equips més golejats de les grans lligues europees, així que Guardiola ha demanat el fitxatge de Pau Cubarsí. La joia de La Masia s'ha convertit en un dels pilars del Barça, i amb només 17 anys destaca per la seva excepcional qualitat tècnica, visió de joc i compromís.

El Manchester City estaria disposat a realitzar una gran aposta econòmica oferint fins a 70 milions per Pau Cubarsí. El Barça és conscient que amb aquesta quantitat solucionaria gran part dels seus problemes econòmics. I no només això, ja que en cas que Cubarsí acabi sortint, Hansi Flick resoldria els seus dubtes al centre de la defensa després de la tornada de Ronald Araújo.

El Barça ho té clar amb Pau Cubarsí

L'irrupció de Pau Cubarsí està sorprenent gratament a tot el món del futbol i Pep Guardiola està especialment interessat en el seu fitxatge. Encara que al Barça hi ha veus que conviden a acceptar l'oferta del Manchester City, Joan Laporta no pensa el mateix. La idea del Barça és la de blindar el seu jove central assegurant la seva continuïtat com una de les peces essencials del projecte actual.

La directiva culé no té la més mínima intenció de traspassar a Pau Cubarsí malgrat la gran oferta de Pep Guardiola. La seva qualitat i projecció el converteixen en una aposta segura per a l'èxit a llarg termini. Això sí, ara Flick haurà de dilucidar qui serà la parella de ball de Cubarsí: Iñigo Martínez o Ronald Araújo.