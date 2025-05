No només passa a Espanya, Messi també raja dels àrbitres de la MLS: 'Em va dir...'

Leo Messi viu un dels seus moments més crítics des que va arribar a la MLS amb l'Inter Miami. En els últims set partits, l'equip de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets i companyia només ha guanyat dues vegades. Una ratxa molt negativa que complica les opcions de l'Inter en aquest inici de temporada.

Això sí, malgrat els sots, Messi continua sent la referència de l'Inter Miami. A la MLS ja suma 5 gols i 2 assistències; mentre que a la CONCACAF porta 5 gols i 1 assistència. El nivell de l'argentí sobre el terreny de joc continua sent alt i determinant.

No obstant això, hi ha situacions que ni tan sols Leo Messi pot controlar. Una d'elles és l'actuació arbitral. En l'últim partit contra l'Orlando City, Messi va explotar contra el col·legiat: l'Inter Miami va perdre 0-3 i el '10' no es va quedar callat.

Messi raja del nivell arbitral de la MLS

Després del partit, Messi va criticar durament l'actuació de l'àrbitre. Va advertir a la MLS que haurien de prendre mesures per corregir el que està succeint. En concret, va mostrar el seu enuig pel primer gol de l'Orlando City, que va arribar després d'una clara cessió al porter.

Messi va explicar: "D'una jugada estranya, on un jugador d'ells li fa una passada al porter, l'àrbitre em va dir que no sabia la regla, que no li havia semblat això, que no ho entenia. I bé, d'allà va venir un pilotada i el gol".

L'argentí va voler deixar clar que "no són excuses, però sempre passa alguna cosa amb els àrbitres en alguna jugada puntual". Finalment, va afegir: "Crec que la MLS hauria de mirar una mica més el tema dels jutges de camp".

La MLS ha de cuidar tots els detalls

La crítica de Messi posa el focus en la qualitat arbitral a la MLS. L'astre argentí, acostumat a grans escenaris i àrbitres experimentats, s'enfronta a un nivell que considera millorable. El seu missatge és una crida d'atenció per a la lliga nord-americana.

Mentrestant, l'Inter Miami busca sortir d'aquesta mala ratxa. Messi, com a líder i estrella, continua donant el millor al camp. Però la falta d'encert arbitral sembla ser un altre obstacle per a l'equip.

Aquesta no és la primera vegada que Messi critica els col·legiats. Les seves paraules reflecteixen la frustració d'un jugador acostumat a l'excel·lència i que vol el millor per al seu equip. La MLS té ara un repte: millorar el seu nivell arbitral per acompanyar el creixement de la lliga i de les seves estrelles.