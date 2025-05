El Barça i Ter Stegen estan a prop d'oficialitzar el seu divorci després d'una temporada plena d'ombres i de problemes. El porter alemany del Barça, capità del primer equip, ha patit molt per les lesions i el seu nivell preocupa molt.

Ter Stegen ha estat, durant anys, un dels millors porters del món, però la seva etapa ha arribat al final, segons fonts del Barça. Després d'un curs lesionat, Ter Stegen ha tornat amb il·lusió, però el seu nivell és baix i el Barça necessita un porter de moltes garanties. Ter Stegen genera molts dubtes, motiu pel qual el Barça li ha comunicat que ha de buscar-se nou equip.

La seva greu lesió l'ha mantingut fora dels terrenys de joc durant tota la temporada, cosa que ha obert la porta a Wojciech Szczesny. El polonès, que ha assumit el lloc de titular a la porteria, ha demostrat un nivell impressionant, però el seu futur continua a l'aire i podria no renovar.

Última hora: el Barça ja comunica l'adeu de Ter Stegen: 'Fitxem el millor porter'

La porteria del Barça ha estat un dels grans debats en les últimes setmanes. Després de la lesió de Ter Stegen a principis de temporada, Hansi Flick va haver de fer malabars per cobrir degudament la porteria culer. Inicialment, va confiar en Iñaki Peña, però ràpidament va fitxar Szczesny.

El rendiment del porter polonès, que estava 'jubilat', ha estat notable, però insuficient per a un gran com el Barça. L'equip de Joan Laporta esperava amb ànsia el retorn de Ter Stegen, però el teutó no inspira confiança i Flick vol fitxar el millor porter del món.

El Barça diu adeu a Ter Stegen per fitxar el millor porter del món segons Flick

Hansi Flick és un home d'idees clares i té assumit que el seu equip necessita 2 retocs de qualitat per aixecar la Champions League, gran objectiu del Barça. Aquests retocs són la porteria i l'atac, però la figura de l'arquer s'ha convertit en la prioritat. Amb el retorn de Ter Stegen el Barça esperava tancar el debat, però les seves últimes actuacions obliguen a reflexionar en aquest mercat de fitxatges.

El Barça vol ser molt ràpid i ja s'ha reunit amb Hansi Flick i amb Ter Stegen, qui sap que el club culer li prepara la sortida. El mercat de fitxatges està tancat, però el Barça té molta pressa per arribar a un acord amb Joan García Pons, porter del RCD Espanyol.

Joan García té moltes ofertes de la Premier League, però el Barça sap que, si l'Espanyol baixa a Segona, la clàusula del porter serà de 15M€, quantitat molt baixa. García és el millor porter del món als ulls de Flick i el Barça vol fitxar-lo sigui com sigui per dir adeu a Ter Stegen.