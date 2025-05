Frenkie de Jong resol el seu futur després de la derrota del Barça: Decisió 100% inesperada

Després de la consecució del títol de lliga, el Barça afronta un moment clau per resoldre assumptes importants de cara a la pròxima temporada. L'equip, que no disputarà el Mundial de Clubs, deixa a Hansi Flick amb més d'un mes per planificar el nou projecte. Tanmateix, encara queden temes pendents com la continuïtat de Frenkie de Jong.

El neerlandès, que acaba contracte el 2026, s'ha convertit en un dels debats centrals dins del club. Tot i que Deco ha intentat renovar el seu contracte en diverses ocasions, Frenkie de Jong ha mantingut una postura ferma, rebutjant ofertes que no respectessin les seves condicions econòmiques actuals. Aquestes condicions el situen com el segon jugador millor pagat del Barça, només per darrere de Lewandowski.

La tensió al voltant de Frenkie de Jong i el Barça

Aquest any, la situació en relació a la seva renovació no ha canviat massa. Mentre altres talents com Pedri, Casadó o Gavi han signat renovacions que asseguren el seu futur al club, Frenkie de Jong continua sent la gran excepció del Barça. El seu estatus com a jugador intocable per a Flick contrasta amb la incertesa sobre la seva permanència.

Joan Laporta ja va advertir que si Frenkie no renovava abans que finalitzés la temporada, la seva sortida seria inevitable. Això sí, fa algunes hores, el president ha confirmat que "estem treballant per renovar el contracte de Frenkie. Sens dubte, està molt emocionat de quedar-se i estem absolutament decidits a fer el que sigui necessari per garantir que es quedi", ha confessat Laporta.

Frenkie de Jong accepta

En un gir inesperat, Frenkie de Jong ha optat per acceptar l'oferta de renovació que el Barça li havia plantejat. Encara que l'acord encara no és oficial, la signatura és qüestió de dies. Això sí, el '21' haurà d'ajustar el seu salari per poder seguir al Camp Nou.

Aquest pas suposa un alleujament per al club i especialment per a Hansi Flick. Frenkie de Jong, considerat el far del mig del camp català, podrà seguir liderant el centre del camp durant diverses temporades més. El jugador ampliarà el seu compromís amb el Barça fins al 2029, reforçant la base de l'equip.

La renovació de Frenkie de Jong és una gran notícia per al Barça, que veu com un dels seus pilars continua a llarg termini. Hansi Flick podrà dissenyar el projecte amb més estabilitat i confiança en la seva plantilla. A més, el club evita la incertesa que generava la possible marxa del migcampista.