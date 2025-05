Ni Eric García ni Héctor Fort, el suplent ideal de Koundé costa 60 milions

Resta només una setmana de temporada i molts clubs que ja no tenen res en joc comencen a pensar en el mercat de fitxatges. El Barça és un d'ells. Aquests dos últims duels de LaLiga serviran perquè Hansi Flick vagi rotant jugadors i pugui acabar de prendre la decisió de quins jugadors confia i en quins no. Amb tot, es preveu un estiu molt mogut als despatxos del Camp Nou, ja que són diverses les tasques pendents que tenen al Barça.

Una d'elles, ja es va dir fa uns mesos, és la de reforçar la posició de lateral. Al costat esquerre la situació sembla haver-se anat solucionant amb el transcurs del curs i el bon fer de Gerard Martín, que ha complert quan se l'ha necessitat. Allà Alejandro Balde és titular i inamovible, però Flick vol comptar també amb un suplent de garanties. Igual que el flanc dret, on té a Jules Koundé com a fix. No obstant això, en aquest cas el relleu no convenç tant.

Fort no ha acabat de guanyar-se la confiança del tècnic teutó i serà necessari acudir a la finestra transaccional a per un altre futbolista. Si bé és cert que Eric García ha rendit de forma excepcional en aquestes postrimeries del curs, cobrint la baixa del francès, en principi no es compta amb ell com a lateral dret. Per això, Deco ja està analitzant el mercat i ja té algunes propostes per a aquesta demarcació.

Pedro Porro, l'elegit

Fins ara havien sonat amb força alguns noms com Ratiu i Jeremie Frimpong. Però ara, el portal FCB Noticias ha assegurat que una altra de les opcions que es contemplen és la de Pedro Porro. El de San Benito ha realitzat una temporada notable al Tottenham, malgrat el pèssim nivell de l'equip, i ha passat a estar a l'agenda dels grans clubs. Però si ha de tornar a Espanya, la seva prioritat és la del Barça.

Recordem que ja l'hem vist jugar a la primera divisió del futbol espanyol, ja que ha passat prèviament per Girona i per Valladolid. El seu perfil, a més, encaixa a la perfecció amb la doctrina futbolística de Hansi Flick, que considera fonamentals als laterals llargs, amb molta arribada i incansables en tasques defensives.

No obstant això, el Tottenham no està disposat a regalar a Pedro Porro. És capital per a Ange Postecoglou, per la qual cosa l'equip que vulgui endur-se'l haurà de pagar una gran quantitat de diners. De fet, en el mitjà anteriorment esmentat han asseverat que el preu que li han posat els Spurs és de 60 milions d'euros. Totalment inassumible per al Barça; tenint en compte, sobretot, que arribaria per ser suplent.

L'opció de Pedro Porro, doncs, es preveu molt complicada, encara que des del Barça seguiran estudiant la seva situació al llarg de l'estiu. Cal recordar que el Tottenham ha fet una campanya deplorable, trobant-se només un lloc per sobre del descens. És cert que s'han ficat a la final de la Europa League, i que guanyar els donaria accés a la Champions. No obstant això, si no aconsegueixen classificar-se per al torneig de les estrelles, molts grans jugadors voldran abandonar el vaixell. I un d'ells podria ser Pedro Porro.