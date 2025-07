Oficial: la clàusula de Ronald Araújo ha canviat; el seu futur, cada cop més clar

Ronald Araújo està al centre d'atenció dels millors equips del món a causa del seu talent i presència física. És cert que al Barça ha perdut la seva condició d'indiscutible, però tot i així el seu nom continua ocupant moltes portades. Al gener va estar molt a prop de fitxar per la Juventus, però finalment va renovar el seu contracte amb el Barça

En aquest nou acord, la seva clàusula de rescissió no era fixa. Descendia a 65 milions d'euros per a ofertes rebudes entre l'1 i el 15 de juliol. Com que aquesta finestra ja ha tancat, la clàusula ha tornat al sostre habitual de 1.000 milions d'euros, cosa que elimina l'opció de la seva sortida per un preu baix

Deco i Hansi Flick el consideren pilar del Barça

Tal com ha explicat Deco, Ronald Araújo continua sent un dels pilars sobre els quals Flick vol construir el nou Barça. Tot i que el seu rendiment va baixar el curs passat i part de l'afició demana la seva sortida, la cúpula el defensa. Sembla que Iñigo Martínez podria acabar perdent la titularitat en favor d'Araújo a llarg termini

És per això que la cúpula del Barça no contempla traspassar Ronald Araújo aquest estiu. A més de garantir-li un paper important en el sistema, la seva continuïtat reforça l'estructura defensiva. Ni l'interès de la Juventus, el Bayern o la Premier League ha pogut amb la intenció del Barça

El suport del vestidor i el seu compromís amb el Barça

Ronald Araújo ha estat contundent: vol seguir i triomfar al Barça. Quan ha estat preguntat per aquest tema, el charrúa sempre ha estat clar a l'afirmar que vol seguir al club català i planta batalla per un lloc a l'onze. Aquest compromís també és ben rebut pels pesos pesants del vestidor, que el donen suport en el camí

El seu rol pot variar, però serà part activa dels plans de Hansi Flick. El tècnic valora el seu lideratge, la seva capacitat física i la seva adaptabilitat al sistema de joc. La seva versió més sòlida pot tornar aquest curs per demostrar el seu nivell i ser un dels referents defensius

Tot i que va perdre terreny amb alguns companys, Ronald Araújo pot recuperar la titularitat en un sistema que exigeix contundència i lectura defensiva. Té per davant una temporada en què ha de demostrar que pot mantenir un rendiment constant. Si ho fa, podria convertir-se fins i tot en capità si Ter Stegen deixés el braçalet o sortís del club