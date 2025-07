Hansi Flick ho té clar: sobra un migcampista i ja ha decidit qui se'n va

Hansi Flick no es casa amb ningú. La temporada passada, tot i que Frenkie de Jong era el seu favorit per a la posició de pivot, no li va tremolar el pols per deixar-lo a la banqueta.

En els primers mesos de competició, va apostar per Casadó, i aquesta decisió va donar fruits. De Jong, amb l'amenaça del jugador del planter, va mostrar la seva millor versió.

Ara, amb la nova temporada a tocar, Flick té clar que ha de prendre decisions per fer lloc a la zona medul·lar. Sap que hi ha un overbooking en aquesta posició i que un dels migcampistes haurà de sortir.

El sacrificat: Oriol Romeu

Fermín i Casadó podrien semblar les opcions menys doloroses per a una sortida, però, sorprenentment, Hansi Flick ja ha assenyalat el sacrificat: Oriol Romeu.

El migcampista català, que va tornar al FC Barcelona després de la seva cessió al Girona, no compta per al tècnic alemany. En una xerrada privada davant dels mitjans, Flick va reconèixer que sobra un jugador al centre del camp i l'escollit per fer les maletes és Oriol Romeu.

Tot i ser un futbolista experimentat, Romeu no ha aconseguit convèncer Flick. La seva manca d'encaix en l'esquema tàctic del tècnic ha deixat clar que no tindrà protagonisme el proper curs. Amb l'equip ple de talent al centre del camp, la sortida d'Oriol sembla inevitable.

Manca d'ofertes per a la seva sortida

El principal problema és que, fins ara, Oriol Romeu no ha rebut ofertes formals per abandonar el Barça. Tot i la seva experiència a LaLiga, no ha despertat l'interès d'altres clubs, cosa que ha complicat la seva sortida. La manca de propostes podria fer que el seu futur sigui incert.

Tanmateix, la millor opció per a totes les parts implicades sembla ser la rescissió del contracte. Encara que el Barcelona perdria diners amb aquesta decisió, alliberaria espai a la plantilla i donaria marge per a possibles fitxatges.

Un final anunciat per a la seva etapa al Barça

És cert que Oriol Romeu ha estat una peça important en alguns moments, però la seva etapa al Barcelona sembla haver arribat al final

Hansi Flick ha estat clar pel que fa al seu rol a l'equip, i sembla que la seva sortida és qüestió de temps. El futur de Romeu podria estar lluny del Camp Nou, i tot apunta que el seu comiat serà més aviat que tard.