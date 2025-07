Reunió confirmada, Deco deixa plantat Luis Díaz: parla amb un extrem molt millor

Deco segueix entestat a trobar un extrem capaç de competir directament amb Raphinha. Hansi Flick ha sol·licitat aquest reforç, ja que no vol arriscar-se que una lesió inoportuna del brasiler deixi el club sense alternatives.

El tècnic del FC Barcelona sap que un equip amb opcions reals de competir necessita tenir profunditat en totes les posicions.

Per això, des de fa mesos, Deco, el director esportiu del Barça, ha estat sondejant el mercat a la recerca de la millor opció. Han sorgit diversos noms, però la competència per un extrem de qualitat no és fàcil.

Diverses opcions sobre la taula

Deco ha contactat amb diversos jugadors que podrien oferir el que el Barça busca en un extrem. Noms com Nico Williams, Bryan Zaragoza, Marcus Rashford o Rafael Leao han estat a la llista d'opcions. Tanmateix, el favorit de Deco sempre ha estat Luis Díaz, l'extrem colombià del Liverpool.

Díaz ha demostrat el seu talent i capacitat per desequilibrar partits, cosa que el converteix en una opció ideal per al club català.

Tanmateix, les pretensions del Liverpool han complicat aquesta possibilitat. Els ‘reds’ demanen 80 milions d'euros per deixar sortir el ‘7’, una xifra que el Barça no està disposat a pagar.

El canvi d'objectiu: Xavi Simons

Conscients de com serà de difícil fitxar Luis Díaz, Deco ha començat a canviar d'objectiu. En les últimes hores, el director esportiu blaugrana s'ha reunit a Barcelona amb els agents de Xavi Simons per valorar la possibilitat del seu retorn al club.

Simons, que es va formar a 'La Masia', encaixa perfectament en la idea de joc del Barça. La seva capacitat tècnica i la seva visió de joc el converteixen en una opció atractiva per reforçar l'atac de l'equip.

El jove talent neerlandès ha tingut un gran rendiment al RB Leipzig i, en principi, estaria disposat a tornar a la seva antiga casa.

El Leipzig no el deixarà marxar barat

El principal problema amb Simons és el mateix que amb Luis Díaz: el preu. El Leipzig no regalarà la seva estrella, i segons les informacions, els alemanys demanen 70 milions d'euros per fer realitat el seu traspàs.

Una xifra que, igual que amb Díaz, és massa alta per al FC Barcelona, tenint en compte la seva situació econòmica. Amb aquesta quantitat fora del seu abast, Deco haurà de continuar buscant l'extrem ideal per a l'equip.

El mercat segueix obert i el Barça continua buscant la millor opció per reforçar aquesta posició. Tanmateix, la competència per jugadors de qualitat és ferotge, i el temps apressa.