No hi ha marxa enrere, Hansi Flick ho fa oficial: els 3 primers descartats del Barça

El Barça fa més d'una setmana que treballa sota les ordres de Hansi Flick, amb sessions intenses i físiques que garanteixen una preparació òptima. Després d'una campanya com la passada, plena d'èxits nacionals, però amb la Champions com a taca, Flick no vol caure en la relaxació. Des del primer dia ha deixat clar que necessita una plantilla competitiva i motivada.

El tècnic alemany ha aplicat exigència i rigor des de l'inici: vol comptar amb un grup de treball reduït. Fins a 36 jugadors han participat en aquestes primeres sessions, quelcom insostenible de cara a la pretemporada a l'Àsia. Hansi Flick necessita definir una plantilla de 26 futbolistes, mentre l'equip es prepara per viatjar al Japó dijous.

Hansi Flick anuncia els primers descartats

Com a part del seu pla de neteja i estructuració, Hansi Flick ha fet els primers descartats aquesta mateixa setmana. Es tracta de tres jugadors del planter que no viatjaran amb el primer equip i tornaran al filial dirigit per Juliano Belletti. Els seus noms són Jan Virgili, Landry Farré i Juan Hernández.

Aquests tres jugadors van completar les proves mèdiques i es van entrenar amb el primer equip, però finalment no han convençut prou. Hansi Flick ha decidit que el seu lloc és al Barça Atlètic, on continuaran la seva preparació. D'aquesta manera, els jugadors del planter ja estan complint sessions sota les ordres de Belletti.

Només quatre jugadors del planter segueixen amb Hansi Flick

Mentrestant, Hansi Flick manté quatre joves en la seva dinàmica de treball: Guille Fernández, Toni Fernández, Jofre Torrents i Pedro Fernández. Ells formen part del reduït i ambiciós grup que viatjarà a l'Àsia. A ells s'hi afegirà Roony Bardghji, fitxat per Deco, que també està convencent als entrenaments.

La presència d'aquests jugadors demostra que Hansi Flick valora tant el talent com el rendiment físic. Cadascun ha mostrat en les sessions característiques que poden encaixar en el seu sistema de joc. Els cinc viatjaran al Japó amb l'equip.

Hansi Flick encara té feina

Reduir la plantilla de 36 a 26 jugadors és un pas fonamental per a la gira asiàtica i la planificació de la temporada. Hansi Flick prioritza mantenir un grup exigent i seriós. Els jugadors descartats, tot i que valorats, no han complert amb les expectatives per viatjar a l'Àsia.

Alguns dels jugadors del planter que han tornat al filial podrien tornar a entrar un cop comenci la competició oficial, si les circumstàncies canvien. Però, per ara, aquest primer ajust reforça la idea de Hansi Flick de comptar amb una estructura coherent. Decantar-se per la disciplina i el compromís ja marca línies clares en la planificació esportiva.