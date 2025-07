Sortida inesperada a la defensa del Barça, oficial: Ronald Araújo no és el sacrificat

Des de fa temps, Ronald Araújo està en boca de tothom per la seva possible sortida del Barça. Després d'una temporada discreta a les ordres de Xavi Hernández, el charrúa esperava capgirar la truita amb Flick a la banqueta. Tanmateix, la realitat és que, entre lesions i errors significatius, Ronald no ha aconseguit assentar-se com a titular

Actualment, Pau Cubarsí i Iñigo Martínez són els escollits pel tècnic alemany com a titulars a l'eix de la defensa. Situació que gairebé força la marxa de Ronald Araújo a la Juventus el passat mes de gener. Tot i això, finalment, va acabar renovant fins al 2031 i confirmant el seu desig de seguir molts anys al Camp Nou

El Barça respon als rumors amb la venda d'un altre central

Malgrat els múltiples rumors que situen Ronald Araújo lluny del FC Barcelona aquest estiu, la realitat és ben diferent. Excepte sorpresa majúscula d'última hora, l'uruguaià continuarà a les ordres de Hansi Flick. Tal com va comentar Deco fa uns dies, el staff tècnic compta amb Ronald per a la pròxima temporada

El club, però, com ja va avisar Deco, acaba de fer oficial la sortida d'un altre central culer. Parlem de Eman Kospo, del Juvenil A. El Barça ha arribat a un acord amb la Fiorentina per la venda del jove defensa, que ha estat clau en el triplet aconseguit pel Juvenil la temporada passada

Eman Kospo se'n va, Ronald Araújo es queda

La Fiorentina ha tranquil·litzat Ronald Araújo amb el fitxatge d'Eman Kospo. El jove central suís destaca pel seu imponent físic, però l'enorme competència al primer equip del FC Barcelona ha provocat la seva venda. L'operació s'ha tancat per una quantitat propera al mig milió d'euros

Com és habitual en aquest tipus de traspassos, el Barça es guardarà un percentatge sobre una futura venda. D'aquesta manera, l'equip culer no perd del tot el control sobre el jove jugador suís. Eman Kospo, que feia temps que estava sota el focus de la Fiorentina, tindrà finalment la possibilitat de debutar al futbol professional

Eman Kospo és l'escollit per deixar el Barça, un jugador amb molt futur, però que no volia jugar a Segona RFEF amb el filial. Al Barça, en són conscients i no han tancat la porta. Això sí, tot i que és dur perdre un talent com Eman Kospo, la part positiva és que el club català s'assegura la continuïtat de Ronald Araújo.