Inesperat, Joan Laporta cancel·la un fitxatge TOP sense pensar-s'ho: no el vol al Barça

Malgrat el que està passant amb el Camp Nou, la feina de Joan Laporta al capdavant del club continua generant molta admiració entre gran part de l’afició culer. Ha aconseguit optimitzar recursos en un context econòmic exigent i ha garantit estabilitat institucional. A més, la seva mà ha estat clau per portar Hansi Flick a la banqueta.

Flick i Laporta han forjat una relació sòlida des del primer dia, generant confiança mútua. Això ha permès que la presa de decisions hagi estat molt més senzilla a tots els nivells. El consens entre president i entrenador és total en gairebé tots els aspectes.

Això sí, malgrat la bona relació, hi ha un tema en què difereixen completament. Flick ha sol·licitat l’arribada d’un reforç de màxim nivell que coneix perfectament el club i el staff de l’alemany. Tanmateix, sembla que Joan Laporta ha aturat la seva incorporació en sec.

Flick demana i Joan Laporta respon

D’entre les peticions plantejades per Hansi Flick destaca el nom de Thiago Alcántara, exfutbolista del Barça i part del staff tècnic la passada pretemporada. Thiago es va guanyar el respecte del vestidor per la seva contribució durant la seva breu estada l’any passat. Tanmateix, a mitja temporada, el mític migcampista va haver d’abandonar el seu rol per problemes fiscals i va tornar al Regne Unit.

Ara, amb els tràmits resolts, Thiago Alcántara ha mostrat interès a tornar com a consultor parcial del cos tècnic. Flick va sol·licitar la seva incorporació, però Joan Laporta ha aturat l’operació. Segons informa Mundo Deportivo, no té previst incloure Thiago a l’estructura actual malgrat el suport del tècnic alemany.

Thiago Alcántara no tornarà per aquest motiu

Malgrat el desig de Flick, Thiago Alcántara no tornarà a la disciplina culer. Sembla que Thiago voldria formar part del staff, però de manera parcial, sense viatjar amb l’equip ni participar a tots els entrenaments. Escenari que ni Flick ni Joan Laporta contemplen en aquests moments.

D’aquesta manera, Joan Laporta continua lidiant amb els múltiples reptes als quals ha de fer front. L’aliança amb Hansi Flick ha donat senyals de progrés i consolidació. Tot i que Thiago Alcántara volia tornar, el missatge del club ha estat taxatiu: no està als plans actuals.

I així, entre decisions polèmiques i estratègies assumides, el Barça es prepara per a un curs exigent. Laporta i Flick mantenen el focus en l’estabilitat i en complir promeses amb resultats.