Oficial, Dani Olmo rep una oferta del gran rival del Barça: 'Ni Mbappé va ser tan car'

El Barça ha rebut una oferta descomunal i pràcticament irrebutjable per Dani Olmo, migcampista egarenc fitxat l'estiu passat. “Ni per Kylian Mbappé es va oferir tant”, expliquen fonts del Barça, que estudien acceptar i fer oficial la venda de Dani Olmo aquest pròxim estiu.

En aquestes últimes hores s'ha parlat d'una oferta del Manchester City, que busca reemplaçar De Bruyne, però el Barça desmenteix que la gran proposta sigui del club anglès. Això sí, fonts del FC Barcelona asseguren que un club ha ofert més de 100 milions d'euros per Dani Olmo: Joan Laporta estudia la venda en aquest mercat de fitxatges.

Oficial, Dani Olmo rep una oferta del rival n.º1 del Barça: 'Ni Mbappé va ser tan car'

La temporada de Dani Olmo no ha estat dolenta, però les lesions l'han condicionat enormement. Va començar com un tret en el seu debut al camp del Rayo Vallecano, però aquesta espurna s'ha anat apagant, sobretot en partits importants. Al Barça hi ha la sensació que Fermín López li ha guanyat la partida, motiu pel qual es planteja vendre Dani Olmo.

Dani Olmo té contracte en vigor i no vol marxar, però el Barça podria empènyer-lo després de l'última oferta rebuda aquesta setmana. Hi ha un club que ofereix més de 100 milions per Dani Olmo i Joan Laporta, que adora Fermín López, podria acceptar-la molt pròximament. Resulta curiós que una entitat futbolística ofereixi per Dani Olmo gairebé el mateix que es va arribar a oferir per Kylian Mbappé, ara al Madrid.

Joan Laporta rep una trucada sorprenent: més de 100 milions per Dani Olmo

S'acosta el mercat de fitxatges d'estiu i els clubs, sobretot els gegants europeus, comencen a estudiar possibles moviments per reforçar-se. El Barça dona per fet que podrà fer algun retoc, però hi ha entitats que busquen efectuar canvis estructurals amb grans fitxatges.

De fet, un d'aquests gegants busca fer-se amb el fitxatge d'un Dani Olmo que té opcions reals de marxar del Barça aquest estiu. Segons ha pogut saber ‘e-Notícies’, un gran club d'Aràbia ofereix 120M€ pel fitxatge de Dani Olmo, que cobraria prop de 17 milions d'euros nets anuals.

A més d'aquest gran club àrab, el Barça també sap que el City segueix la pista d'un Olmo que haurà de reunir-se amb Laporta per planificar el seu futur i el seu present.