Última hora: Hernández Hernández rep un càstig brutal després del Clàssic Barça-Madrid

Alejandro José Hernández Hernández, popularment conegut com Hernández Hernández, va ser l'àrbitre encarregat de xiular el Clàssic de Lliga entre Barça i Real Madrid. Hernández Hernández no només va ser protagonista de la prèvia del xoc, sinó que també ho va ser de l'encontre a causa dels seus errors negligents, els quals van perjudicar greument el Barça. L'àrbitre canari, que porta diverses temporades xiulant a Primera Divisió, no va estar gens encertat i va perdre el control del duel en reiterades ocasions, cosa que ha generat greus conseqüències.

El CTA considera que Hernández Hernández es va equivocar en diverses jugades polèmiques, però la més clara va ser la que va protagonitzar Fermín López, jugador que va marcar un gol decisiu que va ser anul·lat. A més d'aquesta acció, que va enervar els més de 50.000 culers albergats a Montjuïc, Hernández Hernández tampoc va veure unes mans clamoroses de Aurélien Tchouaméni. Tot el Barça va quedar sorprès amb l'arbitratge, però el CTA encara no havia dit l'última paraula.

Després de la polèmica, el Barça va esclatar de portes endins contra Hernández Hernández i el col·legiat de la RFEF rebrà un sever càstig que ja ha estat confirmat. De fet, dit càstig ja s'ha fet oficial en 'petit comitè', encara que el mateix àrbitre principal del partit entre Barça i Real Madrid ja ho sap perfectament.

Última hora: Hernández Hernández rep un brutal càstig després del Clàssic Barça-Madrid

Si la polèmica arbitral ja estava servida abans del Clàssic entre Barça i Madrid, encara s'ha accentuat més després del partit, que deixa el Barça a res de ser campió. Hernández Hernández va estar francament malament i el Barça no ha trigat a elevar una queixa formal, sobretot per les exigències de jugadors i aficionats.

La resposta del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) ha estat exemplar aquesta vegada: Hernández Hernández rep un brutal càstig després de la seva mala actuació en el Clàssic de Lliga. A més, el CTA també castigarà a Martínez Munuera, àrbitre de VAR que va protagonitzar el famós “menys mal” després d'anul·lar un gol legal del Barça des de la sala VOR.

Hernández Hernández i Martínez Munuera reben un brutal càstig per part del CTA: "Ningú ho esperava"

El CTA està molt enfadat amb l'equip arbitral que va dirigir el Clàssic de Lliga. Se'ls va demanar discreció i és justament el que no han tingut: afany de protagonisme i un clar interès pel Real Madrid, que perdent diu adeu al títol de lliga.

La resposta del CTA al desgavell de Hernández Hernández ha estat clara i contundent. Hernández Hernández no xiularà cap partit d'aquesta pròxima jornada 36 de LaLiga EA Sports. Ara que els equips es juguen les faves, el CTA ha enviat a Hernández Hernández a la nevera: estarà en el VAR durant el partit entre Osasuna i Atlètic de Madrid.

Ara bé: això no és tot, hi ha més càstig. El CTA considera que els errors de Hernández Hernández i Martínez Munuera són greus, per la qual cosa planeja reunir-se amb ells per abordar noves penalitzacions. Creuen que l'error més greu el va cometre Martínez Munuera, des del VAR, en cridar a Hernández Hernández per anul·lar el gol de Fermín per una mà accidental prèvia no punible.