Màxima alegria: Alexia Putellas i Aitana Bonmatí reben la felicitació més especial

El Barça Femení ha tornat a fer història. Aquesta vegada, amb una aclaparadora victòria per 0-9 davant el Real Betis, el conjunt dirigit per Pere Romeu s'ha proclamat campió de la Lliga F 2024/25. Aquest nou títol no és un més: representa la sisena Lliga consecutiva per a les blaugranes i la desena en la història del club.

Amb 27 victòries i només dues derrotes en 29 jornades, el Barça ha arrasat en cada racó d'Espanya. Les seves xifres impressionen: 125 gols marcats i només 16 encaixats.

La nova davantera estrella, Ewa Pajor, ha estat clau amb els seus 23 gols en la temporada. Però més enllà dels números, aquest equip ha mostrat un futbol brillant, valent i eficaç.

Aitana i Alexia, ànima i cor del Barça

Entre tant talent, dos noms destaquen pel seu impacte dins i fora del camp: Aitana Bonmatí i Alexia Putellas. La primera, escollida millor jugadora del món l'any passat, continua guiant l'equip amb la seva visió, tècnica i caràcter competitiu. La segona, llegenda viva del club, ha tornat a demostrar el seu lideratge i compromís després de superar moments complicats.

Ambdues són molt més que futbolistes: són un símbol del Barça i del futbol femení. La seva imatge inspira milers de nenes que somien amb seguir els seus passos. Aquest nou títol és també seu, pel que representen i pel que aporten.

Una felicitació molt especial

Les xarxes socials es van omplir de missatges de felicitació després del triomf, però un va brillar especialment. L'exjugador Andrés Iniesta, ídol etern del club, va dedicar unes paraules emotives a l'equip i, en particular, a Alexia i Aitana.

“Felicitats, campiones”, va escriure el manxec, acompanyat d'una foto celebrant un dels seus molts títols amb el Barça. No és només un missatge bonic: és el reconeixement d'una llegenda cap a les noves referents del club. Un gest que emociona, uneix generacions i mostra que l'esperit del Barça segueix més viu que mai.

Dos finals per somiar en gran

Encara que ja han conquerit dos títols aquesta temporada, la Supercopa i la Lliga, l'equip no s'atura, a l'horitzó hi ha dos finals més. La primera, la gran cita europea: la final de la Champions League femenina, el 24 de maig a Lisboa, davant l'Arsenal. La segona, la final de la Copa de la Reina, el 7 de juny a Osca, davant l'Atlètic de Madrid.

El somni del pòquer de títols està més viu que mai. Les blaugranes saben què significa fer història. I ho volen tornar a aconseguir.