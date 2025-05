És oficial, no jugarà més amb el Reial Madrid: El seu pròxim equip és el Manchester City

Fa uns mesos, el Real Madrid va viure un estiu ple d'il·lusió i esperança. La 15a Champions League conquerida i l'arribada de Kylian Mbappé van fer que els aficionats s'il·lusionessin amb una plantilla de somni. No obstant això, amb la temporada avançant, les expectatives s'han anat desinflant.

Malgrat el potencial de la plantilla, Carlo Ancelotti no ha aconseguit trobar la fórmula per fer funcionar la plantilla. El resultat és que, a falta d'unes setmanes perquè acabi el curs, el Real Madrid acabarà sense aixecar ni un sol títol i amb molts dubtes de cara al futur.

Les sortides que s'aveïnen al Real Madrid

Com és habitual al club blanc, després d'una temporada sense títols, es produiran canvis importants a la plantilla. Carlo Ancelotti ha estat confirmat com el nou seleccionador del Brasil, cosa que obre la porta a l'arribada de Xabi Alonso.

D'altra banda, el futur d'alguns jugadors està a l'aire, i un dels casos més destacats és el de Rodrygo Goes. Tot i haver estat indiscutible per a Carlo Ancelotti, la temporada del brasiler ha estat decebedora, cosa que ha posat en dubte la seva continuïtat al Real Madrid.

Rodrygo Goes: una temporada d'alts i baixos

Rodrygo va començar la temporada amb grans expectatives, però no ha aconseguit brillar com s'esperava. Encara que ha registrat 13 gols i 10 assistències en 50 partits, les sensacions han estat dolentes. A nivell de números, no es pot considerar un nefast rendiment, però a nivell de joc, el davanter brasiler no ha estat el jugador determinant que s'esperava.

A més, en les últimes setmanes, Rodrygo sembla haver-se esborrat de les grans cites. Davant el FC Barcelona es va rumorejar que no volia jugar, i en el partit contra el Mallorca, ni tan sols va ser convocat. Un escenari que posa en safata la seva sortida.

Rodrygo apunta al Manchester City

Davant aquests contratemps, el futur de Rodrygo al Real Madrid sembla cada vegada més clar: deixarà el club per unir-se al Manchester City.

Pep Guardiola ja va intentar fitxar el brasiler l'estiu passat i, segons les últimes informacions, tornarà a la càrrega aquest estiu. El City veu en Rodrygo un jugador talentós que pot aportar molt i el Madrid sembla disposat a escoltar ofertes.

Rodrygo és un jugador amb gran potencial, però el seu pas pel Bernabéu ha estat marcat per la falta de consistència. Si el Manchester City aconsegueix tancar l'acord, el futur del '11' estarà a la Premier League, i el Real Madrid haurà de buscar una nova opció per reforçar el seu atac.