No va poder jugar amb Messi al Barça, ho farà a la MLS: Fitxatge TOP a l'Inter Miami

Leo Messi és, sens dubte, el millor jugador de futbol de tota la història i ho ha demostrat al llarg de la seva carrera a LaLiga i a la MLS. A més del que ha arribat a destacar, l'astre argentí s'ha mantingut a un gran nivell durant més de 15 anys. La seva història al Barça serà molt difícil de repetir i tots els futbolistes actuals han somiat amb jugar al seu costat.

Per la seva banda, el Barça ha passat per uns mals anys pel que fa a termes econòmics, però ja s'està recuperant. Per desgràcia, el club català no va poder retenir Messi, qui brilla al Inter Miami. Ara, el '10' rebrà amb els braços oberts el fitxatge d'un gran futbolista que va estar a prop del Barça i amb el qual compartirà vestidor a la MLS.

Messi i el seu bon ull amb la MLS

Diverses persones que han compartit entorn laboral amb Messi asseguren que és molt crític amb els companys. Quan veu potencial en ells, els exprimeix al màxim perquè demostrin de què són capaços. Per exemple, quan Pedri va arribar al Barça, Leo Messi estava molt pendent d'ell i li aconsellava regularment.

Messi no sol fallar quan creu en algú i està demanant fitxatges al Inter Miami per ser més competitius. La MLS era una lliga que no estava molt ben valorada, però cada cop s'ha situat més al mapa. El '10' està intentant conformar la millor plantilla possible.

Jugadors com Luis Suárez, Jordi Alba i Sergio Busquets estan encantats a Miami i li estan donant prestigi a l'equip. Cada cop més gent dels Estats Units està seguint la MLS i, en gran part, és gràcies a Messi. Per seguir creixent, l'astre argentí rebrà l'ajuda del recentment reincorporat al futbol professional, Paul Pogba.

Paul Pogba i Messi a la MLS, el cara a cara que no va ser possible

Al llarg de la trajectòria professional de Paul Pogba, el Barça es va interessar per ell en diverses ocasions. Mai va poder aterrar a la Ciutat Comtal, però ara podria compartir vestidor amb Messi a la MLS. El francès acaba de tornar de la seva sanció per dopatge, la qual va ser rebaixada després de dictaminar-se que no va ser intencionadament.

Tenint en compte que Paul Pogba es troba sense equip, no seria estrany que acabés a la MLS. Leo Messi vol arribar a punt per al Mundial de 2026 i amb l'ajuda de Pogba tot és possible.