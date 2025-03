Pep Guardiola torna a la càrrega amb 80 M, el Barça reacciona: 'El seu valor és de 1.000 M'

La temporada del Manchester City podria anar acompanyada de l'adjectiu 'aciaga'. Els de Pep Guardiola estan descartats de la lluita per la Premier League i ja han estat eliminats tant de la Carabao Cup com de la Champions League. Amb tot, només segueixen vius a la FA Cup i el nou Mundial de Clubs que es disputarà entre juny i juliol.

És evident, doncs, que l'elenc de Pep Guardiola necessita urgentment una revolució al seu vestidor. Diversos jugadors han descendit notablement el seu nivell i la gran majoria dels fitxatges no han rendit com s'esperava. Per això, s'espera una enorme inversió en el pròxim mercat estival, amb fitxatges en totes i cadascuna de les línies.

Per exemple, el Manchester City ha trobat a faltar aquest curs una gran referència ofensiva. Erling Haaland ha estat molt sol a la línia d'atac i no ha pogut comptar amb un aliat a l'altura en l'últim terç del camp. De fet, diversos mitjans ja sospesen que el City buscarà donar sortida a Grealish, per qui no fa tant van llançar la casa per la finestra.

En aquest ordre d'idees, el mitjà anglès CaughtOffside ha asseverat que el desig de Pep Guardiola per a la pròxima temporada juga al Barça. La veritat és que els seus números corroboren l'interès del Manchester City: 27 gols i 20 assistències en 43 partits. Com no podia ser d'una altra manera, parlem de Raphinha.

Raphinha agrada a Pep Guardiola per al Manchester City

El mitjà ja esmentat creu que els de Pep Guardiola pretenen proposar al Barça una oferta d'uns 80 milions d'euros per Raphinha. No obstant això, de primeres, i tenint en compte el seu gran nivell, es fa gairebé irrisòria. Joan Laporta no està disposat a deixar marxar la seva gran estrella actual per aquesta quantitat, i més després de conèixer que la seva clàusula fixa el seu preu de sortida en 1.000 milions.

Per ara, Raphinha està còmode a la Ciutat Comtal i no sembla que pugui aparèixer cap proposta que, a nivell esportiu, el persuadi de deixar de jugar al FC Barcelona. Raphinha és, a més, un dels capitans de la plantilla i està mostrant la millor versió de tota la seva carrera. D'altra banda, a la capital catalana pot lluitar per absolutament tots els títols.

Per a Hansi Flick, és, sens dubte, una de les pedres angulars del seu projecte. Mentre Lamine Yamal s'ha consagrat com la gran promesa i Lewandowski com a golejador, Raphinha és la columna vertebral de l'atac. Aquest jugador diferencial i regular tan complicat de trobar i per això el Manchester City vol apostar tan fort pel seu fitxatge.