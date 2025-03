Pedri, més sincer que mai, assenyala el Reial Madrid: 'Ens perjudica'

Pedri està vivint una temporada excepcional que l'ha catapultat al centre de totes les mirades. Després de superar un període marcat per lesions que van limitar la seva participació en temporades anteriors, el migcampista del Barça ha trobat la seva millor versió. S'ha consolidat com un dels pilars fonamentals tant en el seu club com en la Selecció Espanyola.

La temporada 2024-2025 ha estat testimoni de la resurrecció futbolística de Pedri. Després de deixar enrere el que va succeir en les campanyes prèvies, aquest any ha disputat 45 partits, anotant 5 gols i proporcionant 7 assistències. El seu rendiment ha estat tan sobresortint que molts el consideren candidat a la Pilota d'Or, reconeixement que subratlla la seva influència i qualitat en el joc.​

Pedri parla alt i clar

A més del seu impacte en el Barça, Pedri s'ha erigit com una peça clau en la Selecció Espanyola. Luis de la Fuente el valora enormement, destacant el seu rol tant dins com fora del camp. I des de la concentració de La Roja ha volgut trencar el seu silenci per tractar diversos temes d'actualitat.

Per començar, Pedri ha expressat el seu desig d'assolir grans èxits amb la Selecció Espanyola:​ "Som joves i hem de pensar en gran. Tenim l'ambició de guanyar molts títols". Però, sens dubte, el més destacat de les seves declaracions té a veure amb el que ha dit del Barça-Osasuna i del Real Madrid.

Pedri s'ha queixat amargament de la programació del Barça-Osasuna, que es jugarà el pròxim 27 de març. Una situació que ha provocat moltes queixes, ja que el conjunt català està viu en totes les competicions i no tindrà temps per descansar. A més, jugadors com Raphinha o Ronald Araújo podrien no arribar a temps després de jugar amb les seves seleccions en els dies previs, fent esclatar el '8'.

"Em sembla una mica estrany tot, no sabia que posarien el partit en aquesta data. El Madrid ja es va queixar per les 72 hores de descans. És cert que no hi ha moltes dates, però no tenir dos jugadors com Araújo i Raphinha ens perjudica", ha reconegut Pedri.

Pedri ja mira al futur

Les paraules de Pedri no només reflecteixen la seva preocupació per la data del Barça-Osasuna, també posen de manifest les enormes dificultats que sorgeixen quan els calendaris no es coordinen adequadament. Està clar que la data escollida ha causat enrenou i molta polèmica.

Ara bé, més enllà de donar la seva opinió sobre el Barça-Osasuna, Pedri també va expressar la seva ambició de conquerir títols amb el Barça. Especialment la desitjada Champions League:​ "Em faria molta il·lusió guanyar la Champions. És un títol que no he guanyat i el Barça fa molt de temps que no la levanta".