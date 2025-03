Oficial, el nou Messi ja té equip: la seva decisió impacta el Barça

Lionel Messi va marcar una època en el FC Barcelona. Des del seu debut en el primer equip el 2004 fins a la seva sortida al PSG el 2021, l'argentí va conquerir tot el que un futbolista pot arribar a somiar. Per això, es va convertir en el millor jugador de la història del club.

Amb 672 gols en 778 partits, quatre Champions League i 10 Lligues, Messi va deixar una empremta inesborrable. Després de la seva marxa, el Barça ha intentat, sense èxit, trobar el seu successor. Això, fins que va aparèixer un jove anomenat Lamine Yamal.

Lamine Yamal, l'hereu a La Masia

Amb Lamine Yamal, sembla que el FC Barcelona finalment ha trobat l'hereu natural de Messi. Als seus 16 anys, Yamal ha demostrat tenir el talent i la visió de joc que tant es necessita en un club com el Barça.

La seva capacitat per desbordar, el seu excel·lent control de pilota i el seu ull per al gol l'han convertit en una estrella del FC Barcelona.

No obstant això, encara que Yamal és una joia, la realitat és que el veritable successor de Messi juga al Brasil i se'l coneix com "Messinho". El seu nom és Estevao Willian i el seu futur està a punt de portar-lo a un dels clubs més grans d'Europa.

Estevao Willian, la gran sensació del Brasil

Estevao Willian, un prodigi de 17 anys, està trencant tots els rècords al Brasil. Molts comparen el seu talent amb el de Neymar en la seva joventut.

No obstant això, Estevao ja ha superat els èxits del seu compatriota en sumar 10 gols i 8 assistències a la seva edat. En concret, portaria dos gols més que el Neymar que vam veure créixer al Santos.

Aquesta gesta l'ha posat en el radar dels millors clubs del món i el seu futur promet ser brillant. En el que va de temporada, ha demostrat una capacitat impressionant per definir, assistir i desequilibrar partits, guanyant-se l'admiració de tothom.

El Barça està interessat, però ha triat el Chelsea

El FC Barcelona no ha estat aliè al talent d'Estevao i l'ha tingut en el seu radar durant mesos. No obstant això, malgrat el gran interès dels catalans per fitxar-lo, la competència en el mercat ha estat ferotge.

El Chelsea, conscient del potencial del jove brasiler, ha donat un cop sobre la taula i ha aconseguit assegurar el seu fitxatge. En concret, el club londinenc ha pagat 45 milions d'euros i 20 en variables per Estevao. No obstant això, no integrarà la plantilla d'Enzo Maresca fins que compleixi els 18 anys.

La decisió que podria convertir-se en un error històric

El Barça, encara que interessat en el fitxatge d'Estevao Willian, finalment va rebutjar l'oportunitat de fitxar-lo. La raó d'aquesta decisió va ser que el club no volia frenar la progressió de Lamine Yamal, qui ocupa una posició similar al Barça.

No obstant això, aquesta decisió podria convertir-se en un error històric per al club, ja que Estevao es perfila com un dels grans talents mundials. Ara, amb el seu fitxatge tancat pel Chelsea, el Barça podria lamentar no haver actuat més ràpid per assegurar el seu futur com a blaugrana.