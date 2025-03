Ningú s'esperava l'últim que ha passat amb Pedri al Barça: 'Vol marxar ara'

Pedri, migcampista canari del Barça, és un dels millors interiors del món i, per tant, clar candidat a guanyar la Pilota d'Or. El de Tenerife ha recuperat la seva millor versió i, sota la tutela de Hansi Flick i de Julio Tous, s'ha convertit en aquell jugador que tots els culers esperaven veure. Pedri no va ser nomenat MVP en la victòria del Barça contra l'Atleti, però va tornar a quallar un gran partit al camp matalasser.

Ara bé, no tot són bones notícies per al Barça, que se'n va a l'aturada de seleccions com a líder provisional de LaLiga EA Sports i en quarts de final de Champions. El motiu? En aquestes últimes hores, Pedri ha llançat un missatge molt enigmàtic a les xarxes socials i la preocupació al Barça és real. "Amb la publicació de Pedri podem entendre que vol marxar del Barça en aquest pròxim mercat de fitxatges", deixaven entreveure algunes fonts del Barça consultades per 'e-Notícies' aquest mateix dilluns.

Els números de Pedri amb el Barça són gairebé tan bons com les sensacions sobre la gespa. El canari, que fa algunes setmanes va renovar el seu contracte fins al 2030, porta 5 gols i 7 assistències en 42 partits jugats aquesta temporada. El Barça valora molt a Pedri, però ara pateix pel seu últim missatge a les xarxes: ningú s'esperava l'últim que ha passat amb Pedri al Barça, podria marxar-se.

La temporada de Pedri està sent espectacular i al Barça estan molt satisfets amb el gran pas endavant que ha fet el de Tenerife, que havia estat qüestionat anteriorment. Pedri ha deixat de banda les molèsties físiques i, sota la supervisió del preparador físic Julio Tous, ha trobat la rutina perfecta per al seu estil de joc i característiques físiques. Malgrat el bon moment de Pedri, no tot són bones notícies: publica un missatge preocupant a les xarxes socials i deixa entreveure que podria marxar en aquest pròxim mercat de fitxatges.

Més de 15 milions de persones han vist el missatge de Pedri, que ha llançat un missatge peculiar al seu compte oficial d'Instagram. "La renovació m'ha fet pensar. Durant les últimes setmanes li he estat donant voltes a una idea, fins i tot no descarto tornar al mercat", ha publicat el canari, que ha deixat una mica preocupat al FC Barcelona.

Pel que sembla, el missatge de Pedri fa referència a qüestions purament comercials i publicitàries, però el Barça ha hagut d'aixecar el telèfon preocupat pel post del migcampista canari. De fet, algunes fonts del Barça han confessat que creien que algú havia 'hackejat' o piratejat el compte oficial de Pedri en què s'ha publicat el missatge en qüestió.