Oficial, el Barça fitxa el gran beneficiat de la greu lesió de Marc Casadó, 7 M€

Marc Casadó, migcampista del Barça format a la Masia, s'ha lesionat el lligament del seu genoll dret i es perdrà, llevat de sorpresa, tot el que resta de temporada oficial. Marc Casadó s'ha convertit en una de les grans revelacions de la temporada, però es va lesionar durant el partit contra l'Atlètic de Madrid i haurà de dir adeu al curs. El Barça, per la seva banda, encara afectat per la greu lesió de Marc Casadó, ja reacciona i prepara un fitxatge TOP per rellevar el migcampista culer, que no anirà amb Espanya.

Marc Casadó, migcampista del Barça de tan sols 21 anys, estava sent una de les grans revelacions del nou projecte de Hansi Flick, però es perdrà el que queda de temporada. Marc Casadó va ser titular en el partit de LaLiga EA Sports contra l'Atlètic de Madrid i, instants abans de ser canviat, es va trencar el lligament del seu genoll dret. A més, per si no fos poc, el Barça ha contrastat que Marc Casadó també podria tenir afectats altres lligaments, però les proves encara no ho han confirmat amb més precisió.

Al Barça estan, des de fa setmanes, molt preocupats per les lesions i problemes físics i, per consegüent, Joan Laporta s'ha vist obligat a tancar un nou fitxatge poc previsible. Com diu la dita, quan es tanca una porta, s'obre una finestra, i és justament el que té al cap el president del Barça, Joan Laporta. Al Barça són conscients del que succeeix amb Marc Casadó, però també creuen que serà important tenir garanties en el tram final i per aquest motiu van a fitxar.

Marc Casadó es trenca i el Barça fitxa de seguida: "Hansi Flick necessita un altre migcampista, és molt urgent"

Marc Casadó ja és present del club, però a Can Barça existia la sensació que encara no estava fet a nivell físic, ja que debuta a l'elit aquest any. A Hansi Flick li ha sorprès molt el rendiment de Marc Casadó, motiu pel qual el migcampista català estava sent important en molts partits de Champions League i de LaLiga. Ara, la greu lesió de Marc Casadó provoca que el Barça hagi de moure fitxa per tancar el fitxatge del nou pivot defensiu titular del bloc de l'alemany Hansi Flick.

Igual que Marc Casadó, Marc Bernal també continua treballant a la infermeria i no es preveu que pugui tornar abans que acabi la present campanya oficial. El Barça compta amb ambdós prospectes formats a la Masia, però reconeix que la situació després de la lesió de Casadó és límit i que per tant toca fitxar de seguida. Així ho ha revelat també Hansi Flick, que només disposa de Frenkie de Jong en una posició molt important per als esquemes del FC Barcelona.

Oficial, el Barça fitxa el gran beneficiat de la greu lesió de Marc Casadó, 7M€

El Barça portava mesos estudiant el mercat de fitxatges per fitxar un migcampista defensiu del nivell de Sergio Busquets, però Marc Bernal i Casadó van acabar definitivament amb el debat. Ara, amb la greu lesió de Marc Bernal i de Marc Casadó, el Barça ha hagut de tornar a estructurar els seus objectius i la realitat és que tocarà fitxar ara mateix. El Barça confia en la pedrera, però sap que caldrà acudir al mercat de fitxatges per sondejar possibles arribades, especialment de cara al pròxim mercat de fitxatges d'estiu.

El Barça esperarà a Marc Casadó, ja que té clar que és el futur del club culer en aquesta posició, però necessita reforçar-se, perquè el pivot es perdrà tota la temporada. Amb tot això, Joan Laporta ja ha fet els deures: té tancat el fitxatge del nou migcampista del Barça, que es beneficiarà, per molt que dolgui, de la lesió de Casadó.

Ja va sonar a l'estiu i ara tornarà a sonar amb molta força després de la greu lesió d'un Marc Casadó que podria estar fins a 3 mesos de baixa. Marc Casadó havia estat convocat amb Espanya, però, com és lògic, no acudirà a la convocatòria de Luis de la Fuente. Després de la lesió de Marc Casadó, el Barça ha reactivat els contactes amb Adrien Rabiot, migcampista de l' Olympique de Marsella i que acaba contracte el 2026: arribaria al Barça per 7M€.