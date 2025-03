Anuncien una gran oferta pel lesionat Marc Casadó: 'Seria un salt...'

Marc Casadó ha patit una greu lesió en el lligament extern del genoll que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc, com a mínim, un parell de mesos. Aquest contratemps podria fer que es perdi el que resta de temporada, una notícia preocupant per al jove migcampista. Casadó, que venia de ser un jugador destacat al centre del camp del Barça, s'enfronta ara a un moment clau en la seva carrera.

La situació de Marc Casadó fa un gir radical

Des de la recuperació de Frenkie de Jong, Marc Casadó ha tingut dificultats per mantenir-se en l'onze titular de Hansi Flick. Tot i que el canterà ha mostrat grans qualitats, la millora de rendiment que ha mostrat el '21' li ha arrabassat el seu lloc en l'onze inicial del FC Barcelona. Hi ha molta competència en aquesta zona i Casadó ha hagut de conformar-se amb un rol més secundari, perdent protagonisme en els últims partits.

Però a més, la seva recent lesió li impedirà completar la present temporada, i quan torni tindrà encara més competència. I és que el seu company a La Masia, Marc Bernal, serà un altre dels migcampistes que Hansi Flick tindrà a les seves ordres. El jovencíssim pivot de només 17 anys s'està recuperant d'una ruptura del lligament creuat, però estarà llest per a la pretemporada del curs 25/26.

Davant tal escenari, Marc Casadó no descarta sortir del FC Barcelona a l'estiu. I, precisament en aquest sentit, acaba de rebre una oferta TOP de la Premier League per canviar d'aires.

L'interès del Arsenal per Marc Casadó

Amb la incertesa sobre el seu futur al FC Barcelona, Marc Casadó ha rebut l'oferta del Arsenal. Els de Mikel Arteta són un dels equips que més interès ha mostrat en el migcampista. El club londinenc ha estat seguint de prop la seva evolució i creu que Casadó podria ser una incorporació important.

La proposta del Arsenal podria ser una oportunitat interessant per a Marc Casadó, que podria veure en el club anglès un lloc on tenir més minuts i protagonisme. Al Barça, amb Frenkie de Jong al 100% i la presència de Bernal tindrà complicat jugar amb regularitat.

El futur de Marc Casadó

La lesió de Marc Casadó i la competència interna al Barça podrien fer que el seu futur al Barça estigui en dubte. Amb l'interès del Arsenal, el crack de La Masia té moltes opcions de sortir, tot i que la seva recuperació serà clau per determinar què passarà amb el seu futur. En el seu entorn consideren que la seva sortida al Arsenal seria fer un salt en la seva carrera, ja que tindria més opcions de guanyar-se un lloc com a titular indiscutible.

Ara bé, sent realistes, sembla complicat que Marc Casadó accepti sortir del Barça. Tot i que el Arsenal seria una destinació molt interessant per continuar amb la seva progressió, la realitat és que Casadó sempre ha confessat el seu amor al FC Barcelona. No vol marxar i només ho farà obligat, així que veurem quins moviments es produeixen a l'estiu per confirmar en quin equip jugarà el '17' culer.