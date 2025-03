Oficial, reunió confirmada: Ferran Torres pren la seva decisió, el Barça accepta

Ferran Torres està demostrant un gran rendiment aquesta temporada en el FC Barcelona. Encara que no sempre ha estat titular, l'espanyol ha deixat clar que pot ser decisiu quan surt des de la banqueta. Amb 13 gols i 3 assistències, la seva capacitat per marcar en moments clau li ha valgut la confiança de Hansi Flick.

No obstant això, malgrat el seu bon nivell, el seu futur al club continua sent incert. Malgrat les bones xifres aconseguides, Ferran Torres ha estat objecte de debat en el FC Barcelona. Molts consideren que no té nivell necessari per ser titular de manera regular, especialment sent Lamine Yamal o Raphinha els que ocupen el seu lloc.

Aquest fet ha portat alguns a demanar la seva sortida en el pròxim mercat de fitxatges. A més, el Barça té en ment fitxar un '9' que es converteixi en el relleu del futur de Robert Lewandowski, cosa que deixa Ferran Torres en una situació complicada. Això sí, també hi ha qui demana la seva renovació.

El futur de Ferran Torres s'aclareix després de l'última reunió

Amb el fitxatge d'un '9' com a prioritat per al Barça, la sortida de Ferran Torres semblava gairebé definitiva fa algunes setmanes. El seu rol continua sent de suplent i això feia pensar que el club podria aprofitar el mercat per vendre'l. Malgrat el seu bon rendiment des de la banqueta, el davanter no aconsegueix consolidar-se com a titular, cosa que ha sembrat dubtes sobre la seva continuïtat.

No obstant això, tot ha canviat en les últimes hores. Ferran Torres s'ha reunit amb Deco per discutir el seu nou contracte amb el FC Barcelona. Després d'una conversa positiva s'ha arribat a un acord: el '7' renovarà el seu contracte fins al 2030 i serà el suplent de Lewandowski que Flick tant anhela.

Deco, després de parlar amb Flick i analitzar la situació, ha donat el seu vistiplau a la renovació de Ferran Torres. El director esportiu considera que, malgrat que el davanter no sigui titular, la seva versatilitat i capacitat d'aportar en moments clau està sent clau aquesta temporada. Així que el Barça ha decidit apostar pel '7', qui es comprometrà a seguir millorant i a acceptar el seu rol dins de la plantilla.

La renovació de Ferran Torres està a punt

Ferran Torres signarà la seva renovació amb el FC Barcelona abans que acabi la present temporada. Malgrat els dubtes sobre el seu futur, el davanter ha decidit quedar-se i seguir treballant per guanyar-se un lloc a l'equip. Estamparà la seva signatura fins al 2030 amb una revisió de salari.

La seva renovació reflecteix la confiança que el club té en ell. A més, el jugador està disposat a seguir lluitant pel seu lloc, sabent que té un paper important a jugar en el Barça del futur.