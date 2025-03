Nadie se esperaba lo último que ha pasado con Pedri en el Barça: 'Quiere irse ahora'

Pedri, centrocampista canario del Barça, es uno de los mejores interiores del mundo y, por ende, claro candidato a ganar el Balón de Oro. El de Tenerife ha recuperado su mejor versión y, bajo la tutela de Hansi Flick y de Julio Tous, se ha convertido en aquel jugador que todos los culers esperaban ver. Pedri no fue nombrado MVP en la victoria del Barça contra el Atleti, pero volvió a cuajar un gran partido en el feudo colchonero.

Ahora bien, no todo son buenas noticias para el Barça, que se marcha al parón de selecciones como líder provisional de LaLiga EA Sports y en cuartos de final de Champions. ¿El motivo? En estas últimas horas, Pedri ha lanzado un mensaje muy enigmático en redes sociales y la preocupación en el Barça es real. "Con la publicación de Pedri podemos entender que quiere irse del Barça en este próximo mercado de fichajes", dejaban entrever algunas fuentes del Barça consultadas por 'e-Notícies' este mismo lunes.

Los números de Pedri con el Barça son casi tan buenos como las sensaciones sobre el césped. El canario, que hace algunas semanas renovó su contrato hasta 2030, lleva 5 goles y 7 asistencias en 42 partidos jugados esta temporada. El Barça valora mucho a Pedri, pero ahora sufre por su último mensaje en redes: nadie se esperaba lo último que ha pasado con Pedri en el Barça, podría irse.

La temporada de Pedri está siendo espectacular y en el Barça está muy satisfechos con el gran paso adelante que ha dado el de Tenerife, que había sido cuestionado anteriormente. Pedri ha dejado de lado las molestias físicas y, bajo la supervisión del preparador físico Julio Tous, ha encontrado la rutina perfecta para su estilo de juego y características físicas. A pesar del buen momento de Pedri, no todo son buenas noticias: publica un mensaje preocupante en redes sociales y deja entrever que podría irse en este próximo mercado de fichajes.

Más de 15 millones de personas han visto el mensaje de Pedri, que ha lanzado un peculiar mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "La renovación me ha hecho pensar. Durante las últimas semanas le he estado dando vueltas a una idea, incluso no descarto volver al mercado", ha publicado el canario, que ha dejado algo preocupado al FC Barcelona.

Al parecer, el mensaje de Pedri hace referencia a cuestiones puramente comerciales y publicitarias, pero el Barça ha tenido que levantar el teléfono preocupado por el post del centrocampista canario. De hecho, algunas fuentes del Barça han confesado que creían que alguien había 'hackeado' o pirateado la cuenta oficial de Pedri en la que se ha publicado el mensaje en cuestión.