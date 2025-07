La direcció esportiva del Barça està reforçant l’equip amb una sèrie d’incorporacions molt ben definides. Un cop realitzada la incorporació de Joan García a la porteria, el següent a arribar hauria de ser Nico Williams per reforçar la parcel·la ofensiva. Hansi Flick ha apostat per reforçar l’extrem sabent que ni Raphinha ni Lamine tenen relleu de garanties.

Una altra de les posicions susceptibles de millora és la de pivot defensiu, actualment ocupada per Frenkie de Jong i Casadó. Tot i que està encantat amb el rendiment d’ambdós, Hansi Flick no descarta fer alguna incorporació en aquesta parcel·la del camp. Al mercat d’hivern van sonar amb força els noms de Martín Zubimendi i de Thomas Partey.

Tanmateix, el ‘4’ de la Real Sociedad deixarà el conjunt donostiarra per posar rumb a la Premier, concretament a l’Arsenal de Mikel Arteta. Un moviment que podria tenir conseqüències, ja que l’arribada de Zubimendi a l’Emirates Stadium podria provocar la sortida de Thomas Partey. Una notícia que ha cridat l’atenció del Barça, tot i que Hansi Flick té un altre candidat en ment.

Ni Thomas Partey ni Zubimendi, és encara millor: Hansi Flick està encantat amb el seu retorn

Hansi Flick ha valorat les opcions de Thomas Partey i Zubimendi, però ha trobat a casa un migcampista molt millor. Parlem de Marc Bernal.

El jove migcampista de Berga vol arribar en les millors condicions a l’inici de la pretemporada. El jugador del planter ja s’exercita a la Ciutat Esportiva tot i que els futbolistes no estan citats fins al pròxim dia 13 de juliol. Marc Bernal segueix el pla que li han preparat els preparadors físics, l’objectiu és que continuï amb la seva feina d’adaptació.

Després de la seva greu lesió de genoll patida a Vallecas l’any passat, Marc Bernal està evolucionant satisfactòriament. El pròxim pas serà obtenir l’alta mèdica que dependrà, en gran part, de les pròpies sensacions que tingui el jove jugador del planter. S’espera que Marc Bernal pugui rebre l’OK del staff mèdic abans de la gira asiàtica.

La recuperació de Marc Bernal va vent en popa

El jove de La Masia ha viscut mesos molt complicats que li han servit per madurar amb el suport de familiars, amics i companys del vestidor. També ha crescut físicament, ja que en la seva darrera revisió s’ha comprovat que ha fet un estirament de 2 cm fins a l’1,93 m. El jove talent haurà de tenir paciència i anar recuperant sensacions de manera progressiva, sense forçar.

L’exemple més proper el té en el seu company Gavi, que amb una lesió similar ha passat per diferents fases. Gavi no ha tingut la regularitat de temporades passades però ha anat recuperant sensacions i ha tingut les seves oportunitats de manera gradual. Marc Bernal ha escurçat les seves vacances per posar-se en forma abans de l’inici de la pretemporada.