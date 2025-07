Marc Bernal, sorprès, li diu a Ronald Araújo: 'Ferran Torres fa 15 dies...'

Hansi Flick intentarà mantenir la bona dinàmica de la temporada passada. Probablement, només Joan García i Nico Williams s'uniran al projecte culer, ja que Flick està molt satisfet amb el rendiment dels seus. El tècnic germànic sap perfectament que el que funciona és millor no tocar-ho, encara que perquè el seu pla funcioni com cal, els teòrics suplents hauran de donar el màxim

Futbolistes com Ronald Araújo, Ferran Torres o el jove Marc Bernal tindran les seves oportunitats al llarg del nou exercici per demostrar que mereixen un lloc al vestidor culer. Són casos totalment diferents, però que comparteixen un objectiu comú. Això sí, per sorpresa de tothom, Ferran s'ha avançat a Ronald i Marc

Marc Bernal vol tornar al 100%

El de Berga va caure lesionat a les primeres de canvi a Vallecas: una greu lesió de genoll l'ha deixat fora tota la temporada. Tot i això, va ser titular a les primeres 3 jornades de Lliga i és considerat com el successor natural de Sergio Busquets. Sens dubte, Marc Bernal promet tenir un rol important l'any que ve

Actualment, el jove pivot s'està recuperant de la seva lesió i s'estima que a principis d'agost pugui tornar als terrenys de joc. Si res no es torça, Marc Bernal viatjarà a la gira asiàtica amb l'equip. Per a Hansi Flick, Bernal es converteix en un fitxatge més del Barça: el seu talent ajudarà l'equip al llarg de la temporada

Ronald Araújo busca el seu lloc a l'equip

Per la seva banda, el central uruguaià va estar de baixa fins al mes de desembre a causa de la lesió que va patir a la Copa Amèrica de l'estiu passat. Tanmateix, quan va tornar, Ronald Araújo estava més pendent d'una possible sortida cap a la Juventus que de recuperar el seu nivell

Finalment, i quan tot apuntava a una possible sortida, va arribar la seva renovació fins al 2031. Ronald Araújo seguirà al Barça, però sap que haurà de treballar el doble que la resta per recuperar la titularitat Ara mateix està per darrere de Cubarsí i Iñigo Martínez

Ferran Torres no s'hi està per romanços: Marc Bernal i Ronald Araújo al·lucinen

Finalment, la gran campanya de Ferran Torres el curs passat va sorprendre tothom. El '7' va jugar quan se'l va necessitar, rendint a gran nivell i sent mereixedor de la confiança de Flick. Va participar en 45 partits, i en 2.000 minuts de joc va ser capaç d'anotar 19 gols i donar 7 assistències, però en vol més

Així, Ferran Torres no descansa ni en vacances i, per sorpresa de tothom, ja fa 15 dies que treballa en solitari per arribar al 100% a l'inici de curs. La plantilla culer començarà la pretemporada el 13 de juliol, així que Ferran parteix amb molta avantatge. Marc Bernal i Ronald Araújo també avançaran la seva tornada i s'estima que, des d'avui mateix, començaran, de la mateixa manera, a treballar en solitari