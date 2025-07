Gonzalo García està sent la gran novetat del Real Madrid al Mundial de Clubs. El canterà, que ha demostrat el seu talent al filial amb 25 gols en 36 partits, ha trencat tots els registres possibles. Ara, amb la seva oportunitat al primer equip, està deixant empremta

Tot i ser un jugador jove, Gonzalo García ha aprofitat al màxim l'oportunitat que Xabi Alonso li ha brindat. En quatre partits jugats ha anotat 3 gols i ha repartit una assistència. Tanmateix, més enllà de les estadístiques, el que destaca són les sensacions positives que està deixant sobre el camp

Gonzalo García, una barreja entre Benzema i Joselu

Gonzalo García ha demostrat ser un jugador clau en el joc d'associació, destacant per la seva capacitat per connectar amb els seus companys. Però no només això: també ha mostrat una gran fredor a l'àrea, convertint-se en un perill constant per a les defenses rivals

A la seva curta edat, el canterà ha mostrat una maduresa futbolística notable. La seva capacitat per adaptar-se ràpidament al primer equip ha estat un dels aspectes que més ha impressionat tant a Xabi Alonso com als seus companys d'equip. I el seu extraordinari rendiment de cara a porteria pot canviar els plans del Real Madrid.

Gonzalo García activa la palanca, 27 milions estalviats: al Madrid ho tenen clar

Tot i el seu bon rendiment, la realitat és que Gonzalo García no ho tindrà fàcil. Per començar, cal destacar que el seu lloc a l'equip l'ocupa normalment Mbappé, l'estrella indiscutible del Real Madrid. El davanter francès ha passat dies complicats per una gastroenteritis, però ja està recuperat i, segurament, sortirà d'inici als quarts de final

Aquest escenari posa en dificultats Gonzalo García. A la seva edat necessita minuts de joc per continuar desenvolupant-se i no quedar-se a l'ombra d'un jugador com Mbappé. El club n'és conscient i ha pres una decisió que el beneficia.

Davant la petició de Xabi Alonso, que ha sol·licitat un nou davanter per a la temporada, el Real Madrid ha decidit confiar en Gonzalo García. El club blanc tenia en ment fitxar Patrick Schick, valorat en 27 milions, però després del rendiment del canterà, ha decidit no continuar endavant amb aquesta operació.

Gonzalo García serà l'únic suplent de Mbappé i, per tant, tindrà més minuts dels que molts pensaven. La confiança en ell és alta, i el seu futur al Bernabéu sembla assegurat mentre continua creixent sota la tutela de Xabi Alonso