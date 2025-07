Ja és oficial, el Reial Madrid pagarà 9 milions el 2026: fitxatge TOP per a Xabi Alonso

Xabi Alonso està més que preparat per tornar el Real Madrid al camí de la victòria. La seva intel·ligència tàctica ha estat una de les seves principals virtuts durant la seva carrera com a jugador. Ara, com a míster, segueix demostrant tenir la mateixa capacitat estratègica.

El seu pas per les banquetes està sent espectacularment exitós. Ja ha guanyat la Bundesliga amb el Bayer, i el seu nou objectiu és conquerir LaLiga EA Sports amb el Madrid. Però per continuar recollint èxits al club més exigent d'Espanya, Xabi Alonso sap que cada decisió compta.

Al Bernabéu, la pressió és màxima i els resultats són fonamentals. Xabi Alonso necessita comptar amb els millors elements per assolir els objectius més ambiciosos. I, en aquest sentit, caldrà esperar fins a l'estiu vinent perquè el nou entrenador del Real Madrid pugui tenir la seva plantilla de somni.

Xabi Alonso mou fitxa pensant en 2026

Una de les decisions més complicades per a qualsevol tècnic del Real Madrid és triar bé els jugadors que formaran la plantilla. No és una tasca fàcil, però Xabi Alonso ha demostrat tenir les idees molt clares. No ha dubtat a prendre decisions valentes des del primer dia.

Per exemple, ha pressionat Florentino Pérez per tancar ja el fitxatge de Franco Mastantuono, un prometedor migcampista de 17 anys. Xabi ha apostat fort pel jove talent argentí i ha evitat que altres equips com el PSG es fessin amb els seus serveis. Això sí, el preu que ha hagut de pagar el nou míster del Real Madrid no ha estat poc.

Amb l'arribada de Franco Mastantuono, el gran perjudicat ha estat Nico Paz. El migcampista del Como, que podia tornar aquest estiu al Bernabéu per només 8 milions d'euros, s'ha quedat sense lloc. Això sí, el Real Madrid encara el pot recuperar el 2026.

Nico Paz tornarà el 2026 per 9 milions

Nico Paz ha brillat al Como de Cesc Fàbregas marcant gols, repartint assistències i deixant detalls d'autèntic crack cada vegada que ha entrat en contacte amb la pilota. La seva qualitat està fora de tot dubte, però el fet que pugui tornar al Real Madrid per només 9 milions l'estiu vinent l'ha perjudicat. El club ha preferit deixar lligat ja Franco Mastantuono, i deixar per al 2026 Nico Paz.

Aquesta decisió té lògica: Nico Paz podrà continuar creixent a Itàlia, un campionat competitiu on podrà seguir madurant. Mentrestant, Xabi Alonso continuarà avaluant les seves opcions i buscant el millor espai per a ell a la medul·lar del Real Madrid.

L'estiu vinent, el retorn de Nico Paz es presenta com una possibilitat més que real. I amb aquesta projecció de futur, el migcampista argentí podrà aportar al Real Madrid un cop hagi acabat el seu desenvolupament al Como. Sens dubte, una decisió de les més encertades per al club i per al jugador.