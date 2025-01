Ansu Fati rebutja a José Mourinho, prefereix acceptar la segona oferta: 'Se'n va al...'

La temporada d'Ansu Fati no està sortint com esperava, Hansi Flick amb prou feines li ha donat minuts i la seva participació en el FC Barcelona ha estat merament testimonial. Fins a la data, l'atacant només ha disputat set partits, sense aconseguir ni un sol gol ni una assistència. Malgrat el seu talent, la falta de continuïtat i les constants lesions han impedit que trobi la regularitat necessària per guanyar-se el lloc.

Amb una forta competència en l'atac, el seu futur sembla lluny del 'Can Barça'. D'aquesta manera, Ansu Fati sap que està en venda i diversos clubs han mostrat interès a fer-se amb els seus serveis. El Sevilla i el Fenerbahçe de José Mourinho han sondejat la possibilitat d'incorporar-lo, encara que en les últimes hores ha sorgit una nova destinació que agrada encara més al '10'.

El Sevilla i el Fenerbahçe de José Mourinho es queden enrere

El Sevilla va ser un dels primers equips a interessar-se per Ansu Fati. El club andalús busca reforços ofensius i veia en l'atacant blaugrana una oportunitat per recuperar el seu millor nivell. No obstant això, la situació econòmica de l'equip sevillà complica qualsevol operació, ja que no pot assumir la seva fitxa sense l'ajuda del Barça.

D'altra banda, José Mourinho també ha intentat fitxar-lo per al Fenerbahçe. El tècnic portuguès, ídol total a Turquia, vol reforçar el seu atac amb jugadors de qualitat i considera que Ansu Fati podria recuperar la seva millor versió amb més minuts i confiança. No obstant això, la lliga turca no sembla convèncer el davanter, cosa que hauria refredat l'operació.

Ara bé, després de valorar i rebutjar les opcions de Sevilla i Fenerbahçe, el Barça acaba de rebre una nova oferta per Ansu Fati. En aquest cas, l'Ajax d'Amsterdam vol apostar pel '10' i la resposta de Deco i Laporta és un sí rotund. Ansu, per la seva banda, sap que no tindrà una proposta millor, així que està pensant què fer.

L'Ajax apareix com una nova opció per a Ansu Fati

Quan semblava que el seu destí podria estar a Espanya o Turquia, l'Ajax ha irromput amb força en la pugna pel '10' del Barça. El club neerlandès, que ha apostat històricament per jugadors joves, veu en Ansu Fati una opció interessant per reforçar el seu atac. A més, l'Eredivisie podria ser un escenari ideal perquè l'atacant recuperi la seva confiança, alhora que els seus minuts de qualitat.

L'Ajax estaria disposat a negociar una cessió, cosa que permetria al FC Barcelona mantenir el control sobre el seu futur. No obstant això, la decisió final dependrà d'Ansu Fati i de les condicions que el club neerlandès pugui oferir. De moment, Ansu ha confessat per activa i per passiva que vol seguir, però Flick ja ha deixat clar que no jugarà, així que si vol tenir minuts haurà de marxar.

El Barça té clar que Ansu Fati ha de sortir per retrobar-se amb la seva millor versió. Encara que el Sevilla i el Fenerbahçe van ser els primers a preguntar per ell, ara l'Ajax sembla ser la destinació més viable. En els pròxims dies es resoldrà el futur de l'atacant, que necessita un canvi d'aires per tornar a brillar dins del camp.